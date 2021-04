Enel, la multinazionale dell'energia, in questo mese ha pubblicato una serie di nuove ed interessanti Offerte di lavoro che interessano laureati e diplomati da inserire presso le sedi presenti in tutt'Italia. Per candidarsi è necessario recarsi sul sito web istituzionale di Enel, visitare la sezione "Offerte di lavoro" e selezionare l'annuncio più vicino alle proprie esigenze. Non per tutte le offerte di lavoro ci sono termini di scadenza e per alcune posizioni non è necessario aver maturato esperienza.

Ecco l'elenco delle figure ricercate:

diplomati per posizioni tecnico-operative

marketing developer

operation technical support

junior salesforce developer

cyber security

developer

junior infrastructure & network

Enel assume diplomati/e per posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. Si cerca una persona sensibile ai temi della sicurezza, che abbia una buona conoscenza di competenze digitali, buone capacità organizzative e orientamento al problem solving, oltre che attitudine a lavorare in gruppo e sia rispettosa delle scadenze. Occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma tecnico/professionale quinquennale (elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini).

Viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi nell’ambito del quale è previsto un articolato percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di tutor aziendali.

Enel è alla ricerca, inoltre, di una/un marketing developer per l’unità e-Mobility. La risorsa si occuperà di lanciare e aggiornare le offerte commerciali di mobilità elettrica, organizzare e svolgere eventi di formazione su temi di mobilità, sia per target di clientela privata sia per partner commerciali, monitorare gli accordi commerciali e confrontarsi con la rete vendita, sviluppare campagne di marketing e di comunicazione per promozione prodotti/partnership.

Si cerca una persona che abbia capacità di problem solving e gestione delle priorità, spiccate doti di pianificazione e programmazione, predisposizione a lavorare in team, orientamento al risultato. Occorre aver conseguito una laurea magistrale in economia con esperienza di almeno 1-2 anni maturata in posizioni similari. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma.

A tale offerta ci si può candidare entro il 9 maggio.

Un'altra posizione aperta è per operation technical support all'interno della global e-Mobility La risorsa si occuperà di monitoraggio delle infrastrutture di rete, analizzerà la causa principale del malfunzionamento e fornirà feedback al team di sviluppo prodotto. Inoltre, dovrà raccogliere e preparare i documenti tecnici (linee guida), organizzare la formazione e gestire i rapporti con i produttori per quanto riguarda le attività di manutenzione. Fra i requisiti richiesti c'è la laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettronica o meccanica e 2 anni di esperienza in attività di operation and maintenance. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato a Roma.

L'offerta scade il 6 maggio 2021.

Posizioni aperte per Junior salesforce developer, Cyber Security, Developer, Junior infrastructure & network

Un'altra interessante offerta è quella per Junior salesforce developer (sviluppatore) da inserire in un team global per contribuire alla progettazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi CRM Enel basati su piattaforma Salesforce. La risorsa sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo del codice relativo ai componenti da implementare assegnati, dovrà supportare le attività di progettazione ed esecuzione dei system, performance e acceptance test delle soluzioni disegnate e procedere alla correzione di eventuali anomalie, supportare l’analisi e la risoluzione di eventuali bug di produzione per i moduli implementati.

Occorre aver conseguito una laurea in ambito tecnico, informatico, ingegneristico. La conoscenza dello spagnolo è un plus.

Le attuali assunzioni riguardano anche la figura di Cyber security - identity management process expert (esperto di processi di gestione delle identità) che avrà l’obiettivo di lavorare nei team di Identity Management Access Control (IMAC), dapprima per apprendere e familiarizzare con i processi ed i modelli Enel e successivamente, con sempre maggiore autonomia, per la realizzazione di progetti legati al ciclo di vita delle identità digitali in azienda. La risorsa dovrà supportare il responsabile nella definizione dei processi IMAC, nell’ottica del continuo miglioramento dei livelli di sicurezza, dell’incremento del perimetro aziendale in scope e dell’evoluzione/espansione architetturale, collaborare nel supporto di altre aree funzionali per tutti i temi legati ai processi seguiti da IMAC.

Il lavoro potrà comportare brevi periodi di trasferta all’estero. Occorre essere in possesso di una laurea in materie scientifiche, conoscere la lingua inglese e aver maturato esperienze precedenti nella gestione risorse e gestione dei progetti in ambienti complessi. Viene offerto un contratto indeterminato a Torino. Le candidature sono aperte fino al 30 aprile.

La figura del Developer parteciperà alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni informatiche con forte spinta all’innovazione, e con l’obiettivo di realizzare nuovi servizi e sistemi con forte focalizzazione sulle esigenze e sulle richieste dei clienti. Lui/lei dovrà cooperare durante l’intero ciclo di vita dei progetti dalla fase iniziale di assessment e ricerca fino al rilascio finale e collaborare quotidianamente come parte del team.

Per tale ruolo occorre aver conseguito una laurea magistrale in ingegneria informatica (o laurea Stem equivalente). La conoscenza di altre lingue sarà considerata un plus. La sede di lavoro è su tutto il territorio nazionale.

L'ultima offerta di lavoro riguarda il Junior infrastructure & network o ingegnere delle infrastrutture, rivolta a persone appassionate, sognatrici e visionare per affrontare la sfida della transizione energetica. Si cercano giovani che diano una mano con la loro proattività, fiducia, innovazione e responsabilità a rendere reali gli orizzonti tecnologici e industriali che vogliamo realizzare e che l’Italia ci chiede. Le conoscenze ed esperienze richiesta sono una laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettronica, energetica, automazione, meccanica, gestionale, informatica, civile.

Costituirà titolo preferenziale l’Iscrizione all’Albo degli ingegneri. La sede di lavoro è su tutto il territorio nazionale.