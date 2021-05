Ferrovie dello Stato continua la campagna di reclutamento di nuove figure da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato anche al Sud. La ricerca è rivolta a laureati in legge, economia, ingegneria e diplomati interessati a lavorare presso l’azienda di trasporti ferroviari nel Lazio, Lombardia, Veneto,Toscana. Tra le posizioni disponibili in questo momento, nella sezione "campagne di ricerca" vi sono :

operatore polivalente di condotta e manovra

2 specialisti organizzazione e costo del lavoro

addetto Contabilità Clienti

web content specialist

media relations specialist

buyer

3 IT Project Controller

esperto tecnologie Bim

progettista segnalamento

Le candidature dovranno essere inviate online, collegandosi sul sito web di Ferrovie dello Stato, e cliccando sul tasto 'candidati' relativo al profilo o posizione di proprio interesse .

Bisogna quindi registrarsi sul sito o accedere tramite Google o Facebook e si dovranno quindi inserire tutta una serie di dati personali, allegando anche il proprio Cv.

Ferrovie dello Stato cerca diplomati

Una delle prime Offerte di lavoro messe in evidenza come novità riguarda l'operatore polivalente di condotta e manovra per le sedi di Firenze, Padova, Roma, Milano. Egli si occuperà di attuare l'unione e il distacco dei veicoli ferroviari; comandare i movimenti di manovra; effettuare la trazione dei veicoli ferroviari; eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla normativa vigente. Richiesta il possesso di un diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico/professionale, la disponibilità a lavorare su turni h24 e alla mobilità territoriale.Tale offerta scade il 10 maggio.

Il contratto offerto è a tempo determinato.

L'esperto Tecnologie BIM lavorerà invece nell'ambito delle attività di esercizio e di sviluppo delle piattaforme BIM, curerà la stesura delle linee guida per l'hardware dei clienti e la verifica dell'architettura e delle dotazioni ICT degli utenti. Viene richiesto il diploma in discipline scientifiche e un'esperienza qualificata di 3 - 5 anni come esperto tecnologie BIM.

L'inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato a Roma. C'è tempo fino al 20 maggio per candidarsi.

Infine sono richiesti anche progettisti segnalamento che dovranno coordinare le attività di verifica del soggetto terzo e delle commissioni di verifica tecnica su impianti CCS, interfacciarsi con strutture della direzione tecnica di Rfi per quanto riguarda la gestione di particolarità impiantistiche e applicazione di nuovi schemi di principio.

Bisogna aver conseguito il diploma di perito Industriale elettrotecnico, elettronico, automazione, meccatronica, informatica o telecomunicazioni e/o laurea triennale e/o magistrale nell'area ingegneria industriale, area ingegneria dell'informazione. Le sedi di lavoro sono: Bologna, Bari, Palermo, Roma. L'offerta scade il 17 maggio.

Offerte di lavoro per laureati

La prima offerta di lavoro dedicata ai laureati riguarda i 2 specialisti organizzazione e costo del lavoro che si occuperanno di aggiornare le attività relative all'assetto organizzativo della società in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale e le procedure di Gruppo attraverso l'analisi dei relativi macro e micro processi e la stesura delle procedure organizzative.

Viene richiesta in questo caso una laurea magistrale in materie economico-scientifiche, preferibilmente Economia o Ingegneria Gestionale; e un'esperienza di minimo 2 anni in almeno uno dei processi sopra descritti. L'inserimento avverrà con contratto a tempo Indeterminato a Roma. L'offerta scade il 20 maggio.

L'addetto Contabilità Clienti dovrà invece gestire il credito, i contratti assicurativi, emettere fatture, gestire contabilità clienti. Viene richiesta la laurea magistrale in economia e una pregressa esperienza di minimo due anni come addetto amministrativo per la Contabilità Clienti. Bisogna esser disponibili a eventuali trasferte sul territorio nazionale. La sede di lavoro è Roma e per tale offerta ci si può candidare entro l'11 maggio 2021.

Sono necessari i seguenti requisiti: Laurea Magistrale in Economia e una un'esperienza di 2 anni come addetto amministrativo. La risorsa dovrà stipulare un contratto a tempo indeterminato

Il web content specialist invece verrà inserita/o nel team di Digital Communication, e si occuperà di sviluppare e gestire i contenuti editoriali e le strategie di comunicazione per i canali web e social del Gruppo FS Italiane. Lo stesso inoltre supporterà le attività di comunicazione web e social. Si ricercano laureate/i magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'impresa e pubblicità, teorie della comunicazione, scienze dell'economia, scienze politiche, giurisprudenza. L'inserimento avverrà su Roma con contratto a tempo indeterminato.

C'è tempo fino al 14 maggio per inoltrare la candidatura.

Quanto alla figura del buyer, si occuperà della predisposizione, documentazione di gara, degli schemi di contratto, lettere di invito relative a servizi di supporto all'ingegneria. Vine richiesta una laurea magistrale in ingegneria gestionale o area economica. Costituisce titolo preferenziale un Master in Appalti Pubblici. Diviene indispensabile anche un'esperienza di almeno due/tre anni nel settore degli Acquisti. La sede di lavoro è Roma e l'offerta scade il 20 maggio.

Altre figure ricercate sono quelle di tre IT Project Controller che dovranno monitorare i progetti e valutarne costantemente ogni fase per assicurarsi che siano soddisfatti gli obiettivi di bilancio e di scadenza; generando report e collaborando con i Project Manager per discutere lo stato di avanzamento, i cambiamenti e gli eventuali adeguamenti.

In tal caso è indispensabile aver conseguito una laurea magistrale in economia aziendale e management, ingegneria informatica e gestionale, economia e commercio, matematica, altre discipline scientifiche o informatiche e bisogna aver maturato un'esperienza qualificata di 1 - 3 anni come Project Controller. L'inserimento avverrà con contratto a tempo Indeterminato a Roma. Tale candidatura scade il 20 maggio.