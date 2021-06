La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo tour in giro per l'Italia, prima all'Università Roma Tre e poi al Palazzo di Giustizia di Milano ha illustrato le novità dell’Ufficio del processo, delle riforme nei settori civile e penale e delle procedure in corso per l’assunzione di magistrati e del personale di cancelleria.

Partendo dall’organizzazione dell’Ufficio del Processo, per cui il Pnrr prevede l’assunzione di 16.500 nuovi addetti, in due tranche, Marta Cartabia ha ribadito come l’efficienza della giustizia costituisca il pilastro per il funzionamento dell’intero sistema Paese.

Giustizia, un'occasione per 16.550 giovani giuristi

Tali assunzioni saranno tutte a tempo determinato e serviranno a smaltire l'arretrato nei tribunali e a rendere più efficiente l'intero sistema. Sono previsti a breve due bandi. Ai 16.500 laureati verrà offerto un contratto di lavoro retribuito (della durata di due anni e sette mesi, nel primo concorso, e di due anni, nel secondo). Dovrebbe esser richiesta la laurea in giurisprudenza oppure la laurea triennale in scienze politiche o economia. Costituiranno i titoli valutabili per accedere: il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, DL 69/2013, dottorati, master post laurea, abilitazioni professionali. Tali nuove generazioni avranno un'importante occasione di formazione e crescita professionale che permetterà anche l'attribuzione di titoli, posti riservati e punteggi aggiuntivi in futuri concorsi, a cominciare da quello in magistratura, nelle pubbliche amministrazioni, nell’accesso alla professione notarile o forense.

Il gruppo formato in prevalenza da giuristi, farà squadra con il giudice e lo supporterà nell'amministrazione della giustizia, studiando la giurisprudenza, l'organizzazione dei processi pendenti. Solo così sarà rispettato l'impegno di ridurre in cinque anni del 40% i tempi dei giudizi civili e il 25% della durata dei processi penali.

Le assunzioni e l'immissione in servizio quindi non è prevista prima del 2022.

L'annuncio di un nuovo concorso in magistratura per 360 posti

La ministra Cartabia ha anche anticipato un'altra notizia: l'apertura di un nuovo bando in magistratura per circ 360 posti, per il prossimo autunno, le cui prove dovrebbero tenersi nei mesi successivi.

Le riforme però riguarderanno anche le assunzioni del personale amministrativo ovvero i 2700 cancellieri che stanno iniziando ad indicare una preferenza per la sede. Sono già state annunciate invece le date e sedi del bando in corso in magistratura di 310 posti, che si terrà appunto a metà luglio.