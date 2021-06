Nuove assunzioni da parte dell'azienda francese Leroy Merlin attiva da molti anni nel settore della grande distribuzione organizzata e nella commercializzazione di prodotti da ferramenta e per il fai da te. Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione la multinazionale ha avviato le assunzioni per consiglieri di vendita da destinare nelle filiali di Busnago (Monza e Brianza), Casamassima (Bari), Torino e Afragola in provincia di Napoli.

Nuove assunzioni in Leroy Merlin per diplomati

Le assunzioni in Leroy Merlin rappresentano una buona occasione per coloro che desiderano cimentarsi in un contesto standardizzato e collaborare con professionisti del settore che da anni collaborano con l'azienda nel settore della grande distribuzione organizzata.

Le risorse, infatti, verranno inserite in percorsi formativi ben strutturati allo scopo di impartire le nozioni necessarie nell’ambito vendite. Attualmente, Leroy Merlin ricerca personale da adibire al settore vendite nelle province di Monza e Brianza, Torino, Bari e Napoli.

Si ricercano consiglieri di vendita

Nello specifico, l'azienda è interessata alle assunzioni per consiglieri di vendita da destinare nelle sedi di Busnago in provincia di Monza e Brianza, Casamassima (Bari), Torino e Afragola (Napoli). Le risorse svolgeranno le seguenti mansioni: accoglienza della clientela e accompagnamento in tutte le fasi di vendita, semplificazione dell'atto di acquisto del cliente, adeguamento della disponibilità dei prodotti in base alle esigenze dei consumatori e concretizzazione delle attività di caricamento della merce.

Inoltre, dovranno occuparsi anche di presentare i lineari secondo le regole del merchandising del prezzo e del mantenimento della gamma sempre aggiornata in base alle strategie adottate da Leroy Merlin, oltre a svolgere tutte quelle attività per la cura, la tutela del patrimonio aziendale e la preparazione degli articoli a scopi promozionali.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di consigliere di vendita è necessario un diploma di maturità o una qualifica professionale, un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata, conoscenza dei principali software applicativi, passione per il prodotto e per la vendita, orientamento al risultato, attitudine al networking, ottime capacità comunicative e spiccate doti organizzative.

Gli interessati alle assunzioni potranno verificare le offerte di lavoro attive e candidarsi inviando il proprio curriculum per la posizione desiderata. Le candidature pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.