Dopo le mensilità di Reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 in favore delle famiglie in difficoltà economica, arriveranno altri 4 quote che saranno erogate nei mesi estivi, da giugno fino a settembre 2021. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale dell'Inps di qualche giorno fa.

Inoltre, visto che è già pronta la piattaforma per l'inoltro delle domande delle nuove mensilità del Reddito di emergenza del Sostegni bis, le istanze si potranno inviare a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio. Sarà all'uopo pubblicata una circolare contenente istruzioni dettagliate con riferimento alle modalità di erogazione e ai requisiti.

Reddito di emergenza, dal 1° al 31 luglio nuove presentazione delle domande

Ne consegue che tutte le famiglie in possesso dei requisiti avranno diritto ad un assegno minimo di 400 euro mensili e fino ad un massimo di 840 euro al mese, che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare. Il valore del reddito familiare della mensilità di febbraio 2021 deve esser inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio Rem. L'Isee deve essere inferiore a 15.000 euro e il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di 10.000 euro, incrementata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.

Chi vive in affitto potrà innalzare la soglia reddituale di 1/12 del valore del canone di locazione annuo. Occorre poi esser residenti in Italia e il patrimonio mobiliare non deve superare i 10.000 euro nell’anno 2020.

Il Reddito di emergenza spetta a condizione che nessun membro della famiglia abbia un rapporto di lavoro dipendente o la pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Inoltre, non si deve essere titolari di reddito di cittadinanza e non si devono ricevere nemmeno ammortizzatori sociali, né indennità Covid. Per i beneficiari disoccupati senza NASPI e con Isee fino a 30mila euro, il contributo previsto è fisso a 400 euro. Viene escluso invece dal sussidio anche chi ha percepito o percepirà il bonus da 600 euro per gli autonomi.

Come fare domanda per richiedere il Reddito di emergenza

Le famiglie che richiedono il sussidio del Reddito di emergenza per la prima volta, devono presentare la domanda tramite apposito modello predisposto dall’Inps. I nuclei familiari che hanno già ricevuto il Rem non hanno bisogno di presentare una nuova domanda. Per richiedere il Rem serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee.

Per presentare l'istanza si hanno a disposizione vari canali: ci si può recare presso i patronati o un centro di assistenza fiscale convenzionato con l’Inps. In alternativa, se si è in possesso di Spid, basta un click, dopo aver effettuato l'accesso al sito internet Inps. Ciascun componente della famiglia può presentare l'istanza, dovendo però essere individuato come richiedente in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Una volta predisposta la domanda, dal mese successivo alla data della stessa, si riceverà l'accredito sul conto corrente bancario o postale indicato.