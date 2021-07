Per candidarsi, sarà necessaria un' esperienza nel settore logistico e nell'ambito della gestione del magazzino, capacità di relazione e ottime doti di organizzazione e di pianificazione . Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro attive direttamente sul portale Euronics e, dopo essersi registrati inviare il curriculum vitae per la posizione desiderata. Non verranno accettate le candidature presentate con modalità diverse.

Ancora assunzioni nella società attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e specializzata nella vendita di elettrodomestici, prodotti di telefonia, elettronica ed informatica. Euronics , infatti, ha indetto nuove assunzioni per il reclutamento di addetti alle vendite, magazzinieri e addetti alle casse da destinare in tutte le filiali presenti in Italia.

