Assunzioni nella multinazionale Ferrero per diplomati. La più famosa azienda dolciaria presente anche in Italia, infatti, ha dato il via all'operazione per l'organizzazione del proprio organico e sta attuando dei nuovi investimenti per le assunzioni di personale. Nel dettaglio, ricerca operai di stabilimento e addetti alla manutenzione elettronica.

Ferrero assume, candidature online

Le candidature potranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica attraverso il sito istituzionale Ferrero, dove i candidati si potranno registrare e inviare il proprio curriculum vitae.

L'azienda è interessata alle assunzioni per operai di stabilimento da inserire nelle sedi di Balvano (Potenza), Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, Pozzuolo Martesana (Milano) e Alba in provincia di Cuneo. Inoltre, ricerca addetti alla manutenzione elettronica, i quali saranno destinati nelle filiali di Balvano (Potenza) e Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Assunzioni in corso per operai di stabilimento

Gli operai di stabilimento avranno un ruolo fondamentale nella preparazione dei prodotti per il loro confezionamento, nell'incrementare la produzione e nella verifica delle condizioni degli impianti produttivi. Si occuperanno, infatti, del controllo dell'efficienza delle attrezzature e nella segnalazione dei guasti agli addetti alle manutenzioni.

Per candidarsi alla posizione di operaio non viene richiesto alcun diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati ideali, però, dovranno essere in grado di lavorare in un team, avere una propensione ai lavori manuali e operativi, nozioni anche di base in materia di produzione dolciaria, capacità di risolvere eventuali problematiche e ottime capacità di apprendimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando a quanto riferiscono le Offerte di lavoro pubblicate sul portale Ferrero, non servirà alcuna esperienza pregressa nel medesimo ruolo.

I requisiti per gli addetti alla manutenzione elettronica

Gli addetti alla manutenzione elettronica, invece, dovranno effettuare le analisi sui guasti, la verifica delle anomalie ed effettuare la diagnostica sugli impianti elettrici come teleruttori, motori, valvole e centraline.

Per questi motivi, dovranno avere un diploma di maturità, delle conoscenza approfondite di natura elettronica, capacità nelle analisi dei guasti e diagnostica, attitudine al problem solving, proattività e propensione al lavoro di squadra. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte sul portale Ferrero e candidarsi per la posizione desiderata considerando i titoli e le conoscenze possedute. Le candidature pervenute con modalità diverse da quella telematica non verranno prese in considerazione.