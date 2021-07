Gli addetti alle vendite dovranno occuparsi dell'assistenza diretta alla clientela, cercando di garantire tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei prodotti Mediaworld e informando i clienti sulle promozioni in corso . Avranno anche la mansione di sistemare la merce negli scaffali, di procedere agli ordini in collaborazione con il centro di distribuzione , di pulire e mantenere in ordine i locali e delle operazioni di cassa.

Si tratta di una buona opportunità anche per i giovani senza diploma , i quali avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale all'interno di un gruppo in continua espansione che vanta oltre 117 punti vendita dislocati in tutta Italia.

