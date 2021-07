Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio il nuovo bando del concorso in Marina Militare per 2000 VFP1 aperto ai civili indetto dal Ministero della Difesa. I posti messi in palio sono i seguenti:

1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi così distribuiti: 1.090 impiego «navale»; 60 aeromobili, 30 palombari, 120 anfibi, 60 incursori, 40 sommergibilisti;

così distribuiti: 1.090 impiego «navale»; 60 aeromobili, 30 palombari, 120 anfibi, 60 incursori, 40 sommergibilisti; 600 per il Corpo delle capitanerie di porto

Il reclutamento è su due blocchi di domande: le candidature per il primo blocco devono pervenire entro il 12 agosto, mentre quelle per il secondo blocco devono esser effettuate entro il 5 febbraio .

Bando VFP1 in Marina Militare per 2000 posti: come fare domanda e i requisiti

I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale web ufficiale del Ministero della Difesa, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda.

I candidati per poter presentare la domanda di partecipazione devono esser in possesso di requisiti generali previsti per ogni concorso e non devono aver superato il 25° anno di età.

Le varie prove previste per entrare in Marina Militare

l reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: inoltro delle domande; valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici la commissione valutatrice redige le graduatorie sommando tra loro i punteggi dei relativi titoli di merito. Sono poi previsti:

accertamenti attitudinali;

accertamenti attitudinali specifici;

prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica.

La commissione valutatrice provvede poi a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche.

Mariscuola Taranto è delegata a convocare per l'incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di merito fino alla copertura dei posti previsti. I vincitori di ciascun blocco dovranno frequentare un corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole Sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, potranno anche partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4.