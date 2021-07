Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato una procedura di selezione funzionale all’individuazione di candidati interessati a intraprendere un percorso per diventare Capo Stazione.

La ricerca interessa le regioni di Lombardia e Piemonte, con particolare riferimento alle sedi di Milano e Torino, sebbene sul sito web si possano individuare anche numerosi altri annunci di lavoro inerenti a posizioni e regioni differenti.

Modalità di invio della domanda di partecipazione alla selezione

Le domande dovranno essere inviate telematicamente attraverso il form appositamente disposto sul sito web di Ferrovie dello Stato.

Per farlo ciascun candidato dovrà recarsi nella sezione “campagne di ricerca”: così facendo, si aprirà la schermata contenente l’elenco di tutti gli annunci di lavoro attivi in quel momento all’interno dell’azienda.

Per favorire la ricerca, è possibile anche utilizzare il motore di ricerca posto sulla destra, che permette di selezionare alcuni elementi di preferenza come la disponibilità oraria, l’area geografica, la tipologia contrattuale e il settore di lavoro.

Cliccando sull’annuncio inerente al profilo da capo stazione, ciascun soggetto interessato potrà inviare la propria domanda cliccando sul pulsante “candidati” collocato in basso. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al prossimo 25 agosto.

Caratteristiche della mansione e tipologia contrattuale

Coloro che saranno selezionati per questo profilo saranno impiegati con un contratto di apprendistato professionalizzante e intraprenderanno un percorso di formazione per diventare capo stazione.

Il capo stazione è colui che si occupa di svolgere mansioni inerenti alla regolazione della circolazione dei treni, coordinandole dal punto di vista gestionale, tecnico e pratico.

Requisiti richiesti per la candidatura

Per partecipare alla procedura di selezione è richiesto il possesso di particolari requisiti, come un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, il diploma di scuola superiore e la patente B. Come segnalato nell’annuncio, inoltre, il voto del diploma potrebbe essere valutato come requisito preferenziale.

È poi necessario che ciascun candidato presenti i requisiti fisici previsti dalla legge, la cui lista completa può essere consultata direttamente attraverso l’annuncio presente sul sito web del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In ultimo, potranno presentare domanda coloro che risultano essere residenti nelle province specificatamente indicate negli annunci, ovvero: BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, MB, PV, PC, SO, VA, VB.