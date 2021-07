Lo scorso 29 giugno il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha ufficializzato la partenza della procedura telematica volta all'assunzione dei docenti e alle immissioni in ruolo disponibile sulla piattaforma Polis - Istanze online. Tramite tale piattaforma gli insegnanti potranno presentare le domande per le immissioni per l’anno scolastico 2021/22. Tale domanda permetterà al docente di esprimere le proprie preferenze di provincia/classe di concorso. A tal proposito gli USR (Uffici scolastici regionali) stanno provvedendo ad inserire nel sistema i nomi degli insegnanti interessati nei vari turni di nomina, in attesa che il MEF autorizzi il contingente dei docenti da assumere e che il MIUR completi di definire le modalità operative per la nomina in ruolo.

L'obiettivo è quello di portare a termine le assunzioni degli insegnanti entro il 1° settembre, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Nel Lazio tale procedura è stata attiva lo scorso 1° luglio e in tale regione c'è tempo fino al 10 luglio per la presentazione della domanda.

Le assunzioni ordinarie avverranno attingendo dalle graduatorie di merito concorsuali ( 50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%), mentre quelle straordinarie dalle graduatorie provinciali per le supplenze, prima fascia, che saranno attivate soltanto nei casi in cui rimarranno posti vacanti. Per le graduatorie di merito gli insegnanti dovranno indicare le province della regione in cui è stato sostenuto il concorso; per le graduatorie ad esaurimento bisognerà scegliere l’abbinamento della provincia col tipo di posto prescelto.

Chi potrà presentare la domanda

Potranno accedere all’istanza, tutti i docenti iscritti nelle graduatorie utili alle immissioni in ruolo inclusi appunto nell’intervallo di posizioni indicate dagli Uffici scolastici regionali. A tal proposito è stato previsto che il numero dei potenziali candidati a tale convocazione sarà comunque maggiore rispetto al numero delle immissioni in ruolo da effettuare.

Gli aspiranti docenti, dovranno quindi rispettare il loro turno di nomina o convocazione e in seguito potranno quindi compilare la domanda. Dovranno tuttavia essere in possesso di credenziali Spid per accedere all'applicazione 'Istanze online'.

Le modalità di presentazione della domanda, il Lazio parte per primo

Ciascun docente dovrà quindi compilare tutte le domande esprimendo le proprie preferenze riguardanti provincia/classe di concorso.

Una volta inoltrata la domanda riceverà un sms con l’avvenuto inoltro. La domanda, in formato PDF, sarà salvata nella sezione ‘Archivio’ di Istanze onLine e inviata anche via email. L'insegnante potrà comunque modificare la domanda dopo averla inoltrata non prima però di procedere all’annullamento dell’inoltro precedente cliccando su ‘Annulla Inoltro’. Una volta modificata la domanda, sarà possibile procedere ad un nuovo inoltro. Si precisa che gli insegnanti che non si sono mai registrati prima alla piattaforma Istanze online potranno, invece, accedere per la prima volta ma solo se in possesso delle credenziali Spid. Per quanto riguarda la procedura telematica nel Lazio, essa è partita lo scorso 1° luglio. Le domande potranno essere presentate in tale regione fino al 10 di tale mese.