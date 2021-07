Il nuovo business plan di UniCredit si concentra nel Mezzogiorno, con un primo step a Napoli. Il Gruppo bancario Unicredit, che vanta 23.480 filiali e un bacino di circa 81 mila dipendenti totali, apre infatti un “Tecno hub”nel campus universitario della università Federico II di San Giovanni a Teduccio. Si tratta di un progetto ambizioso in cui saranno concentrate attività dedicate all’innovazione, allo sviluppo, alla ricerca tecnologica e alla gestione remota della clientela italiana, oltre che ad un importante investimento nel capitale umano.

Nell’hub di Napoli oltre 100 assunzioni

Sono infatti previste circa 100 nuove assunzioni oltre che l'apertura di una seconda sede a Napoli della Concierge di ’BuddyBank’, la banca 100% digitale. Tali nuove reclutamenti saranno aperti a tutti coloro che vengono da regioni del Sud Italia e le risorse saranno scelte grazie sopratutto alle collaborazioni con le principali Università del Mezzogiorno. A tal proposito è stato firmato un Protocollo d’intesa tra UniCredit e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per favorire la sinergia su iniziative nel campo dell’Open Innovation. Il rettore dell’Università di Napoli, Matteo Lorito, intende offrire nuove possibilità di lavoro ai giovani. Oggi San Giovanni ospita dieci Academy.

Per il momento vi sono già circa 50 neoassunti, di cui oltre il 70% è donna. Trattasi di laureati in discipline giuridiche, economiche, matematiche le cosiddette lauree Stem. Via libera dunque ad investimenti mirati sulla formazione del capitale umano. Vien previsto anche il rientro di alcune professionalità sul territorio.

Tecno hub alleverà start up e dialogherà con gli atenei del Sud

"Tecno hub" di Napoli si estenderà per circa 300 mq e lo spazio al suo interno sarà adibito a aule per sessioni creative e per convegni, attività di formazione e didattica, oltre che laboratori di ricerca congiunti. Viene previsto il potenziamento di start Up, di Scale Up e di PMI innovative e la volontà di digitalizzare maggiormente le funzionalità operative di Unicredit.

All'inaugurazione dell'hub di Napoli è intervenuta anche il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna, sottolineando come lo stesso sia destinato a confermarsi quale modello di rigenerazione urbana e laboratorio di talenti, struttura capace di ridurre divari e ritardi storici, non solo generazionali ma anche territoriali. La nuova struttura di Napoli darà vita ad un'organizzazione semplice in grado di assicurare piena responsabilizzazione di ciascun business e area della banca mettendo come sempre il cliente al centro di tutte le attività.