L'azienda Acqua & Sapone sta portando avanti un piano di nuove assunzioni per addetti alle vendite da formare e inserire nei negozi della Lombardia e nelle Marche. Le candidature potranno essere inviate attraverso la piattaforma web presente sul portale dell'azienda.

Nuove assunzioni in Lombardia e nelle Marche

Buone opportunità, quindi, per molti giovani che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, Acqua & Sapone, infatti, mira sempre al miglioramento delle capacità dei propri dipendenti e, per questo motivo, apre dei percorsi formativi al fine di potenziare il bagaglio di conoscenze nel settore delle vendite e nell'ambito di prodotti per la casa, cosmetica e profumeria.

Attualmente, le assunzioni sono aperte per il profilo professionale di assistenti alla vendita che saranno inseriti nei punti vendita di L'Aquila, Trescore Balneario in provincia di Bergamo e Milano.

Avviate le selezioni per addetti alle vendite

Le risorse verranno inizialmente affiancate da personale esperto che li supporterà nell'espletamento delle proprie mansioni e li guiderà nelle fasi di assistenza alla clientela. Al termine del ciclo formativo che si svolgerà on the job, gli assistenti di vendita saranno in grado di fornire assistenza e supporto all'ampio bacino di clientela, accompagnandoli all'acquisto e rendendo confortevole la loro esperienza all'interno dei punti vendita Acqua & Sapone.

Inoltre, dovranno occuparsi di rifornire continuamente e con costanza gli scaffali nell'ambito del proprio reparto di appartenenza, della pulizia dei locali e delle operazioni di incasso.

I requisiti necessari per candidarsi alla posizione

I requisiti necessari per presentare la propria candidatura come assistente alla vendita sono: esperienza maturata e comprovata nel settore della grande distribuzione organizzata, passione per i prodotti di igiene per la casa, persona e profumeria, buona propensione all'assistenza al cliente ed ai rapporti interpersonali, ottime capacità al raggiungimento degli obiettivi commerciali, attitudine alla risoluzione delle eventuali problematiche, capacità di lavorare in una squadra, dinamicità, flessibilità negli orari di lavoro e orientamento al risultato.

Come requisito fondamentale servirà anche una discreta conoscenza del pc e dei software gestionali. Gli interessati alle assunzioni in Acqua & Sapone potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda ed inviare il curriculum dopo aver scelto la posizione desiderata.