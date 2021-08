Anas, nota azienda che si occupa della gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali ha dato il via libera a nuove assunzioni di personale diplomato da inserire nelle filiali distribuite nel Lazio, a Bologna, a Mestre (Venezia), Firenze, Trieste, Sicilia e in Sardegna. Le assunzioni rivolte a tecnici computi, per i quali viene richiesto il diploma di scuola superiore, sono aperte a Roma.

Avviate le assunzioni in Anas

Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'agenzia per il lavoro Adecco che si occupa di reperire il personale per Anas Spa.

La società, facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato, ha all'attivo oltre 6.500 dipendenti che operano in vari settori e in diversi uffici: dall'amministrativo, al tecnico e al settore della manutenzione. Secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale, infatti, l'azienda ha deciso di puntare su diplomati e ricerca tecnici computi da inserire nella sede di Roma. Inoltre, sono aperte le assunzioni anche per assistenti tecnici, i quali avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni nelle filiali di Bologna, Mestre in provincia di Venezia, Trieste e Firenze.

Selezioni in corso per assistenti tecnici, candidature entro il 12 settembre

Gli assistenti tecnici avranno un ruolo fondamentale nel supporto delle attività di progettazione, nella misurazione dei lavori e collaboreranno per la revisione tecnico-contabile.

Si occuperanno anche delle fasi esecutive degli interventi e supporteranno i nuclei di manutenzione e le attività di rispettiva competenza. Per candidarsi a questa posizione sarà necessaria una laurea di primo livello, un'esperienza di almeno tre anni nel medesimo ruolo e nell'espletamento di opere pubbliche, conoscenza delle normative in materia di lavori stradali, possesso della patente B, conoscenza del codice della strada e conoscenza del pacchetto Office.

Le candidature potranno essere inviate entro il 12 settembre.

Si ricercano anche tecnici computi, i requisiti

I tecnici computi, invece, avranno l'opportunità di essere inseriti nella sede di Roma e svolgeranno le seguenti mansioni: analisi di computi metrici estimativi, elenchi prezzi e svolgeranno le analisi e il controllo sui prezzi.

In questo caso, sarà necessario un diploma di scuola superiore e un'esperienza lavorativa di almeno un anno. Si richiedono anche conoscenza del software Primus e Str Vision, di Autocad e del pacchetto Office. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le offerte di lavoro sul sito istituzionale di Anas e inviare il curriculum attraverso le agenzie per il lavoro Gch Consulting per la posizione di assistente tecnico e Adecco nel caso ci si voglia candidare per tecnici computi.