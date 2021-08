Nuove assunzioni lanciate da Euronics, l'azienda che da anni si occupa del commercio di prodotti per l'elettronica, telefonia ed informatica. La società, infatti, sta ricercando personale da inserire in diversi punti vendita presenti su tutto il territorio italiano e ricerca nuove figure da inserire in organico.

Assunzioni Euronics per varie figure

Nel dettaglio, Euronics è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite, addetti alla logistica e cassieri che opereranno nei vari punti vendita e, dopo un periodo di formazione, avranno la mansioni principale di assistere la clientela.

Le risorse, infatti, saranno un punto di riferimento per la clientela e contribuiranno alla crescita economica dell'azienda che, attualmente conta circa 400 punti vendita in Italia. Secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Euronics, le risorse saranno anche avviate ad un percorso formativo on the job allo scopo di apprendere le conoscenze necessarie nel settore della grande distribuzione organizzata.

Si ricercano addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali cercando di assistere in maniera ottimale la clientela e favorirne l'esperienza di acquisto, oltre a verificare la correttezza dell'esposizione della merce e approvvigionare costantemente il punto vendita.

Per questa posizione non viene richiesto alcun diploma di maturità ma i candidati ideali dovranno avere ottime conoscenza dei prodotti Euronics, attitudine commerciale, propensione ai rapporti interpersonali e capacità di assistenza tecnica al cliente.

I requisiti richiesti per addetti al magazzino e addetti alle casse

Gli addetti al magazzino svolgeranno le seguenti mansioni: assicurare il ricevimento della merce all'interno del centro di distribuzione, assicurare la gestione delle spedizioni e contribuire all'esposizione dei prodotti all'interno del punto vendita.

In questo caso sarà necessario avere un'esperienza nel settore logistico e nella grande distribuzione organizzata, capacità di auto organizzazione e attitudini relazionali.

Le assunzioni riguardano anche il profilo professionale di addetti alla cassa, i quali dovranno assistere la clientela nelle fasi di pagamento e nella gestione dei resi nel caso in cui la merce sia difettosa o non conforme.

Per partecipare alle selezioni per questa posizione, saranno necessari: capacità di relazione, nella gestione delle attività di cassa e orientamento al risultato. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare il proprio curriculum direttamente con la procedura tramite web.