Assunzioni per consulenti di filiale nelle sedi di Unicredit. Uno dei principali istituto di credito presenti in Italia, infatti, ha dato il via libera alle selezioni di personale da inserire nelle filiali di Bologna, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Roma, Torino e Verona. Buone opportunità, quindi, per i giovani laureati che avranno la possibilità di far parte di un gruppo solido e in continua crescita.

Nuove assunzioni in Unicredit

Unicredit, infatti, sta puntando maggiormente sulle nuove generazioni e mira al potenziamento degli organici reclutando giovani laureati che saranno inseriti in un percorso formativo on the job per l'apprendimento delle conoscenze necessarie per poter svolgere un'attività lavorativa nel settore bancario.

Il gruppo ha deciso di aprire le assunzioni per consulenti di filiale che saranno inseriti con contratto a tempo determinato e full-time nelle sedi di Torino, Verona, Milano, Firenze, Bologna, Palermo e Roma.

Si ricercano consulenti di filiale

Scorrendo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione, le risorse si occuperanno della gestione dei rapporti con la clientela. Verrà loro affidato un portfolio clienti da amministrare e faranno in modo di garantirne l'ampliamento. Dovranno, pertanto, promuovere i servizi alla clientela cercando di proporre le migliori soluzioni ricollegate alle loro esigenze. Difatti, dovranno essere anche in grado di capire il fabbisogno dell'utenza e di offrire le risposte concrete al fine di produrre benefici reali per il bene degli individui, delle famiglie, delle piccole imprese e degli altri consumatori.

I consulenti di filiale, inoltre, dovranno affiancare i senior allo scopo di apprendere le competenze necessarie nel ruolo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali anche in collaborazione con i colleghi con più esperienza.

I requisiti necessari

La figura di consulente di filiale necessita di una formazione adeguata e pertanto, gli annunci di lavoro richiedono una laurea triennale o magistrale in discipline economiche, giuridiche, matematiche, statistiche, delle comunicazioni o in Scienze Politiche conseguita con la massima votazione.

È richiesta inoltre la conoscenza della lingua straniera, il buon uso del computer, la propensione alla risoluzione delle problematiche, l'abilità nelle relazioni con la clientela, il forte spirito di squadra e la grande positività. Gli interessati alle assunzioni in Unicredit possono consultare tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae attraverso il canale digitale messo a disposizione sul sito istituzionale.

L'azienda analizzerà le candidature e convocherà tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.