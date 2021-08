L'istituto di credito Unicredit sta continuando il piano di assunzioni per consulenti di filiale da inserire nelle sedi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica attraverso il sito istituzionale della banca.

Unicredit lancia nuove assunzioni

Buone opportunità, quindi, per tutti coloro che ambiscono a una carriera nel settore bancario e che aspirano a sviluppare le proprie competenze dal punto di vista professionale. Unicredit, infatti, rappresenta uno dei principali gruppi bancari presenti in Italia e vanta della collaborazione di circa 85 mila dipendenti che operano in diversi ambiti: dal marketing, all'amministrativo, alla gestione del credito e al tecnico.

Il gruppo bancario, attualmente ha avviato le assunzioni per la posizione professionale di consulente di filiale da inserire nelle sedi di Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

Posizioni aperte per consulenti di filiale

Stando alle Offerte di lavoro pubblicate di recente sul sito istituzionale di Unicredit, infatti, le risorse verranno affiancate da personale esperto e qualificato che li supporterà nell'apprendimento delle proprie conoscenze e avranno la possibilità di partecipare ad un ciclo di formazione prima di essere inseriti con contratto a tempo determinato o indeterminato. I consulenti di filiale avranno un ruolo fondamentale nella gestione e nel potenziamento del proprio portafoglio clienti cercando di soddisfare in maniera ottimale le loro esigenze, promuoveranno anche l'utilizzo dei canali remoti e digitali al fine di ampliare i punti di contatto con i clienti.

Dovranno essere proattivi cercando di cogliere le migliori opportunità commerciali, promuoveranno i beni e i servizi offerti dal gruppo Unicredit e coltiveranno le proprie competenze facendo leva sui colleghi senior. Inoltre, avranno un ruolo di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi commerciali ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni in ambito del mercato di riferimento anche in collaborazione con gli altri colleghi.

I requisiti richiesti per le assunzioni

Tutti coloro che desiderano candidarsi per questa posizione dovranno essere in possesso di una laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, matematiche o in Scienze Politiche. Dovranno anche avere proattività, abilità nelle relazioni con i clienti, energia, spirito di squadra, abilità nell'utilizzo della strumentazione informatica, attitudine al problem solving e disponibilità a mobilità e trasferta presso le varie sedi di Unicredit. Le candidature dovranno necessariamente pervenire con la procedura telematica.