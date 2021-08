Nuove Offerte di lavoro da parte della società italiana Ferrovie dello Stato che è alla ricerca di vario personale tra cui anche laureati da inserire nel settore dei Trasporti e della logistica, in un ambiente lavorativo dinamico e giovanile, in cui è possibile crescere professionalmente e fare varie esperienze lavorative. Le lauree magistrali richieste sono giurisprudenza, economia e ingegneria gestionale. Le nuove offerte di lavoro sono soggette a delle scadenze precise tutte fissate al 30 agosto e le sedi di lavoro sono in tutt'Italia. Sono previste varie tipologie di contratto a tempo indeterminato, oltre vari benefit e la selezione è aperta a entrambi i sessi.

Le selezioni che riguardano i laureati in legge, economia e ingegneria gestionale

Nel dettaglio la prima posizione interessa proprio i laureati in legge che hanno voglia di affrontare e vincere le sfide che li aspettano ogni giorno in ambito Legale & Compliance in Ferservizi e Trenitalia per le sedi di Ancona, Roma, Milano, Bologna e Bolzano. Fra i requisiti richiesti c'è la laurea magistrale in giurisprudenza conseguita negli ultimi tre anni; una buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office. Per la sede di Bolzano è necessario il patentino di bilinguismo.

La seconda proposta invece interessa tutti coloro che hanno conseguito una laurea in economia conseguita sempre negli ultimi tre anni.

Viene richiesta anche la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. La risorsa si occuperà dei principali ambiti:

Amministrazione Finanza e Controllo per le sedi Roma e Genova

per le sedi Roma e Genova Facility, Legale & Compliance, Servizi Immobiliari, Commerciale e Marketing, Audit & Qualità per la sede di Roma

Infine si ricercano anche laureati in ingegneria gestionale da inserire nei precedenti ambiti menzionati per il secondo profilo e anche in: Gestione Progetto e Strategie.

La sede di lavoro è sempre a Roma.

Come candidarsi sul sito web entro e non oltre il 30 agosto

Per inviare la propria candidatura bisogna collegarsi alla sezione “campagne di ricerca”, dove si potrà accedere all'elenco delle posizioni aperte. Dopo aver cliccato l'annuncio di proprio interesse, si può inviare la propria domanda mediante il pulsante “candidati” collocato subito in basso, previa registrazione sul sito.

In questo modo si dovranno compilare tutti i campi disponibili e inviare il proprio Cv in formato europeo. Una volta ricevute le candidature, i profili maggiormente in linea con la posizione ricercata vengono selezionati, attraverso un percorso che prevede delle video interviste in differita e un digital test online.