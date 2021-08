I docenti interessati alle immissioni in ruolo hanno completato la procedura di espressione delle preferenze in merito alla provincia e alla sede per la nomina in ruolo. Adesso è il turno degli insegnanti supplenti, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) di mettere in ordine di preferenze le sedi scolastiche della propria provincia.

Ricordiamo che centinaia di docenti inclusi nella I fascia delle Gps hanno potuto essere immessi in ruolo in virtù degli anni di servizio prestati nella Scuola. I docenti interessati dalle supplenze sono invece coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Le cattedre rimaste vacanti dopo le immissioni in ruolo sono 70mila

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato che sono stati immessi in ruolo 42mila insegnanti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva precedentemente autorizzato la nomina di oltre 112mila docenti.

I posti vuoti, ancora da attribuire, sono circa 70mila e potranno essere conferiti ai supplenti che riceveranno incarichi a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2021.

Dal 13 agosto si sapranno le cattedre disponibili per provincia

La disponibilità di tali cattedre divise per provincia dovrà essere pubblicata dagli Uffici Scolastici Territoriali entro il 13 agosto. Dunque i docenti che sono interessati ad avere un quadro più completo delle disponibilità nelle singole scuole, possono aspettare ad inoltrare l'istanza fino al 13 agosto.

La procedura di espressione delle sedi scolastiche in ordine di preferenza per i supplenti sarà attivata esclusivamente in quelle province e per quelle classi di concorso in cui risultano cattedre vacanti. Per i posti che sono rimasti vuoti anche dopo le immissioni in ruolo (fasi ordinaria e straordinaria) si prospetta il bando di un nuovo concorso straordinario che dovrebbe essere attivato entro il 31 dicembre 2021, secondo il Decreto Sostegni Bis.

L'istanza può essere compilata fino al 21 agosto dai docenti in possesso dei requisiti

La procedura di espressione delle preferenze da parte dei supplenti sarà attiva sul portale Istanze Online dal 10 agosto fino al 21 agosto 2021. I docenti potranno presentare la domanda online inserendo fino a centocinquanta preferenze.

Tale possibilità vi è anche per quei docenti che sono inseriti in graduatoria per più tipologie di posto (sostegno e comune) e per più classi di concorso.

Infine le preferenze esprimibili sono sia quelle puntuali (ovvero i singoli istituti scolastici) sia quelle sintetiche (distretti e comuni).