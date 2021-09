Continuano le assunzioni nella nota catena di supermercati Coop, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nella distribuzione alimentare. Per l'ampliamento del proprio organico ha aperte di recente nuove assunzioni per le figure di capi reparto e addetti alle vendite.

Aperte le assunzioni in Coop

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale Coop, dove gli interessati potranno registrarsi e inoltrare il proprio curriculum vitae. Coop è presente, con numerosi punti vendita, su tutto il territorio nazionale.

La nota catena di supermercati, infatti, ha all'attivo circa 54 mila dipendenti e, grazie a nuovi investimenti sta attuando delle assunzioni volte al ripianamento del proprio organico. Le attuali assunzioni si concentrano per le figure professionali di addetti alle vendite da inserire nella sede di Mondovì (Cuneo) e nella regione Lombardia e capi reparto che opereranno negli store presenti a Novara e Torino.

Selezioni per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite dovranno occuparsi del pieno rifornimento dell'area vendita e fornire supporto continuo alla clientela, informandola sulle promozioni in corso e sulle scadenze dei vari prodotti Coop. Inoltre, dovranno collaborare con gli operatori di magazzino per l'approvvigionamento del negozio e per la sistemazione della merce negli scaffali.

Si occuperanno anche della pulizia e della tenuta in ordine dei locali. Le risorse saranno inserite nei settori food, no food e casse. I candidati dovranno avere delle ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro in team e capacità di pianificazione.

Si ricercano anche capi reparto

Le assunzioni sono aperte anche per la figura di capo reparto che seguiranno le operazioni di vendita attinenti al proprio reparto e dovranno garantire l'allestimento del banco, effettuare i dovuti controlli di qualità e occuparsi del confezionamento dei prodotti e la gestione del gruppo di lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, sarà necessaria una maturata esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, attitudine al coordinamento del team, capacità nella gestione della clientela e ottime capacità di organizzazione. Gli interessati alle assunzioni in Coop potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attive e candidarsi online per la posizione desiderata. I curriculum ricevuti con modalità diverse non verranno prese in considerazione dall'amministrazione.