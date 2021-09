Aperte le assunzioni nella nota azienda attiva nel settore logistico GLS. Le attuali selezioni, infatti, sono rivolti a diplomati e laureati da inserire nell'area funzionale HR e nel settore della logistica. Le posizioni aperte per gli impiegati nell'ufficio delle risorse umane riguardano le sedi di Assago e San Giuliano Milanese nella provincia di Milano.

GLS apre le assunzioni, candidature online

Le candidature potranno essere inviate solo con la procedura online attraverso il portale dell'azienda, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae.

La società rappresenta una realtà in costante crescita e, periodicamente seleziona personale diplomato e laureato da inserire nell'area logistica e negli uffici di amministrazione. Attualmente, ha aperto le assunzioni per impiegati ufficio HR da inserire nelle sedi di Assago e San Giuliano Milanese (Milano) e autisti con patente B, i quali opereranno nelle filiali di Agrigento, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia, Lecce, Avellino, Roma e Benevento. Le risorse avranno la possibilità di essere affiancate da personale preparato e far parte di un'azienda in continua evoluzione tecnologica con oltre di 17 mila dipendenti che collaborano per fornire servizi efficienti alla clientela.

Selezioni aperte per impiegati ufficio HR

Gli impiegati ufficio delle risorse umane avranno un ruolo di responsabilità nel supporto del team, affiancheranno i responsabili HR nella compilazione delle presenze degli impiegati, organizzeranno le visite mediche e i periodi di formazione, oltre ad avere un ruolo di coordinamento dell'intera squadra, organizzare il lavoro dei dipendenti e nella gestione dei turni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le assunzioni per questa posizione sono rivolte a giovani laureati nell'ambito dell'amministrazione del personale o in Scienze Umane, che abbiano delle competenze relazionali e di comunicazione, una predisposizione al lavoro in team, attitudine al problem solving, ottime capacità di analisi e organizzazione, buona conoscenza del pc e del pacchetto Office e conoscenza della lingua Inglese.

Costituisce requisito preferenziale una pregressa esperienza maturata nello stesso settore.

Posti anche per autisti con patente B

GLS ha aperto le assunzioni anche per autisti che contribuiranno a garantire servizi di qualità alla clientela e si occuperanno della consegna dei pacchi. Per questa posizione viene richiesto come requisito principale il possesso della patente B e orientamento al risultato. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente online e candidarsi con la procedura telematica per la posizione desiderata. Le candidature pervenute con modalità diverse verranno rigettate.