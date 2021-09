Nuove opportunità lavorative nel più noto istituto di credito presente in Italia. Intesa Sanpaolo, infatti, sta portando avanti un piano di assunzioni per agenti senior in attività finanziaria, per i quali viene richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Intesa Sanpaolo assume, candidature online

Le candidature potranno essere inoltrate tramite web, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae. Le risorse verranno appositamente formate al fine di apprendere le competenze necessarie nel settore creditizio e finanziario, con il quale avranno la possibilità di gestire un portafoglio clienti ben avviato e proporre le soluzioni migliori alla clientela.

Attualmente, secondo le recenti Offerte di lavoro rese pubbliche sul portale dell'istituto di credito sono aperte le assunzioni per agenti senior in attività finanziaria che dovranno garantire i propri servizi nelle varie piazze del territorio italiano.

Posizioni aperte per agenti senior

Tutti coloro che desiderano candidarsi per la suddetta posizione dovranno gestire in completa autonomia il portafoglio clienti già affidato e opereranno nelle piazze di tutta Italia. Dovranno acquisire nuovi clienti proponendo le migliori soluzioni finanziarie e assicurative alla clientela cercando di rispondere alle loro esigenze. Inoltre, dovranno sviluppare il cross-selling della banca. Individueranno le soluzioni efficaci tenendo conto delle priorità della clientela, agiranno attivamente sul mercato di riferimento e svolgeranno attività di promozione ed iniziative di comunicazione, occupandosi del collocamento fuori sede di prodotti finanziari e bancari trasnazionali e concentrandosi maggiormente su conti corrente, carte di credito sia privati che business, point of sales e altri prodotti assicurativi.

Dovranno anche proporre le migliori soluzioni su fonti di contenuti innovativi e digitali.

I requisiti necessari per le assunzioni

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la suddetta posizione dovranno possedere i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore ed iscrizione negli elenchi appositi degli intermediari finanziari.

Inoltre, potranno candidarsi alla posizione di agenti senior in attività finanziaria tutti coloro che hanno un'età minima di 25 anni ed un'età massima di 50 anni. Viene richiesta anche una pregressa esperienza nel settore creditizio, abilità nella comunicazione con i clienti, avere un orientamento al raggiungimento di alti standard di servizio e propensione a lavorare in autonomia. Gli interessati alle assunzioni presso la banca Intesa Sanpaolo potranno inviare la propria candidatura direttamente online con la procedura telematica presente sul portale dell'azienda.