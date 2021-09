In seguito al concorso straordinario 2020 e allo Stem conclusosi nell'estate 2021, stanno per ripartire nuove procedure che puntano a stabilizzare i docenti precari. In particolare, nei prossimi mesi, partiranno il concorso ordinario, il quale sarà aperto a tutte le cdc, e la procedura straordinaria destinata agli insegnanti con almeno tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni. Coloro che non hanno potuto partecipare allo Stem, oppure non l'hanno superato, potranno ugualmente partecipare al prossimo concorso ordinario.

Concorso ordinario scuola: anche per gli aspiranti che non hanno superato lo Stem, in sospeso procedura abilitazione

Il concorso Stem si è svolto nel corso dell'estate 2021 e ha riguardato le cdc dell'ambito scientifico (A028 - matematica e scienze, A027 - matematica e fisica, A20 - fisica, A026 matematica e A041 scienze e tecnologie informatiche).

Nonostante le prove si siano concluse e i posti siano stati assegnati ai docenti immessi in ruolo, nel prossimo concorso ordinario saranno banditi anche dei posti per le cosiddette materie Stem. Potranno dunque prendere parte al nuovo ordinario i docenti (o aspiranti tali) che hanno inoltrato la propria domanda entro le scadenze prestabilite. I docenti che hanno superato dei concorsi precedenti, ma si erano iscritti per una regione diversa, potranno comunque partecipare.

Un altro concorso scuola rimasto ancora "in sospeso" è la procedura straordinaria per l'abilitazione. I docenti hanno già effettuato la propria iscrizione pagando una quota entro il 15 luglio 2020, ma non sembrano esserci novità in merito.

Assunzioni docenti precari: nuovo concorso straordinario per insegnanti con almeno tre anni di servizio

I docenti che hanno vinto il concorso straordinario 2020 e sono rientrati nel numero dei posti messi a disposizione per la propria classe di concorso, sono stati immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2021, data a partire dalla quale svolgeranno il loro anno di prova.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo quanto riportato dal decreto Sostegni bis, tuttavia, presto partirà una nuova procedura straordinaria indirizzata agli insegnanti che abbiano già svolto tre anni di servizio, la quale dovrà essere avviata entro il 31 dicembre 2021. Le classi di concorso interessate saranno quelle riguardanti le cattedre rimaste vuote in seguito alle immissioni in ruolo (fase ordinaria e straordinaria da Gps) per l'A.s.

2021/22.

Tale concorso prevedrebbe una prova disciplinare: coloro che riusciranno a superare tale fase svolgeranno un percorso con prova finale e assunzione a tempo indeterminato dall'anno successivo.