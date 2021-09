Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10 settembre 2021, è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione di 1409 Allievi marescialli presso la Scuola ispettori della Guardia di Finanza. I posti a concorso sono i seguenti:

1199 del contingente ordinario;

216 del contingente mare.

Bando in Guardia di Finanza per 1409 allievi: come fare domanda e quali i requisiti

Tutti coloro che sono interessati a presentare domanda devono avere i seguenti requisiti: compimento dei 18 anni e non superamento dei 26 anni, godimento dei diritti civili e politici.

Occorre poi il diploma di scuola secondaria di II grado, a eccezione dei volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 con diploma di terza media. La domanda di partecipazione a questa selezione pubblica deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica presente sul portale dei concorsi online Guardia di Finanza fino al 9 ottobre, ore 12:00. I candidati devono essere in possesso di una P.E.C.

Preselezione e prove scritte

L'iter della selezione inizia con una prova di preselezione, che si terrà dopo il 25 ottobre, consistente in una serie di quiz composti da 90 domande a risposta multipla di cui: 35 sulla conoscenza della logica-matematica; 25 volte ad accertare la conoscenza della lingua italiana; 30 vertenti su argomenti di storia, educazione, geografia, civica.

La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle prove di efficienza fisica i candidati: del contingente ordinario, che si collocano nei primi 1472 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate; del contingente di mare, classificatisi nei primi 84 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate.

Le prove di efficienza fisica consisteranno per il contingente ordinario nel salto in alto, nei piegamenti sulle braccia, nella corsa piana 1.000 metri; per il contingente di mare nella prova di nuoto 25 metri stile libero, nella corsa piana 1.000 metri, nel salto in alto. Si procederà quindi agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica consistenti in una visita medica generale ed altri esami.

Seguono poi altri accertamenti attitudinali. Il relativo giudizio viene espresso dalla competente sottocommissione. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, saranno iscritti nelle graduatorie finali di merito. I vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. Al termine di 6 mesi, i concorsisti ritenuti idonei, saranno promossi finanzieri.

Lo stipendio medio di un finanziere si aggira intorno ai 2000 € lordi al mese. Tra i compiti proprio del ruolo ci sono le funzioni di polizia finanziaria e economica.