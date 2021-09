Una sentenza del tribunale di Milano ha sancito come illegittima la sospensione senza stipendio per gli operatori socio sanitari. La corte si è espressa in una sentenza di merito, non in un provvedimento urgente, di conseguenza è da ritenersi come pronuncia definitiva che stabilisce che la sospensione è illegittima, con l’obbligo per il datore di lavoro del pagamento delle spettanze arretrate.

La sentenza sancisce l'illegittimità della sospensione del lavoratore

La sentenza del Tribunale di Milano numero 2135/2021 si può considerare una sentenza straordinaria poiché rovescia le pronunce delle precedenti sentenze, inoltre stabilisce definitivamente l'illegittimità del licenziamento e della sospensione con blocco dello stipendio.

Il giudizio del Tribunale di Milano ha stabilito che il datore di lavoro che sospenda o licenzi, sarà obbligato a rimborsare gli arretrati con l'aggiunta degli interessi, più un eventuale risarcimento per danni causati da stress emotivo. Inoltre se il dipendente per mantenere il proprio posto di lavoro, fosse stato costretto a vaccinarsi, il datore di lavoro dovrà farsi carico anche dei cosiddetti "danni sostanziali".

Le parole dell'avvocato Sandri

L'avvocato Mauro Sandri ha affermato che è uno dei primi casi che riguardanti i termini di sospensione di OSS, ricordando la sentenza di Belluno, in cui cinque operatori sanitari di una casa di riposo furono sospesi da una cooperativa, chiesero il ricorso, perdendolo.

Secondo l'avvocato Sandri, l'esito di quella sentenza venne amplificato dai media, che arrivarono a dichiarare l'inutiità dei ricorsi contro le sospensioni. Di fatto la sentenza di Belluno venne emulata in senso negativo da altri tribunali, creando quindi, una giurisprudenza, che in qualche modo rendeva lecito per i datori di lavor, sospendere i dipendenti senza considerare che successivamente fosse uscita una nuova legge.

Lo stesso avvocato Sandri aveva fatto ricorso contro un buon numero di atti, vedendosi sempre rigettate le sue richieste di sospensione dei provvedimenti in sede di sospensiva. In questo caso invece, la discussione della causa è entrata nel merito, cioè, non più con un provvedimento provvisorio; l'esito è stato particolarmente positivo, poichè è stata stabilita l'illegittimità sia della sospensione che del licenziamento.

Il datore di lavoro dovrà pagare gli stipendi arretrati più gli interessi

Nel caso specifico l’operatrice era stata sospesa nel mese di febbraio, ed era stata privata dello stipendio per tutto questo periodo. Adesso dovrà essere reintegrata e avrà diritto al rimborso di quanto dovuto. La sentenza prevede la restituzione degli stipendi che non ha ricevuto durante sette mesi, più gli interessi.