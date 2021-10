Banca Mediolanum assume nuovi collaboratori per vari profili professionali, fra cui quello di Banking Specialist e il profilo di Specialista Contrattualista.

Periodicamente l'istituto di credito è alla ricerca di personale in vista di nuove assunzioni in banca. Le Offerte di lavoro del Gruppo Mediolanum riguardano, in genere, candidati che abbiano raggiunto vari livelli di carriera, inclusi i giovani senza esperienza professionale.

Gruppo Mediolanum, posizioni aperte per Banking Specialist

Il Gruppo è alla ricerca di giovani preferibilmente di età inferiore ai 28 anni per la sede di Milano 3 City, i quali inizialmente ricopriranno il ruolo di Operatori del Customer Service, supportando i clienti durante lo svolgimento delle diverse attività operative ed informative; l'operatore del Customer Service altro non è che un professionista finanziario (il cosiddetto Banking Specialist), che, oltre a dover acquisire tutte le conoscenze inerenti i prodotti finanziari, dovrà occuparsi dell'orientamento al Cliente e del team-work.

In seguito, i candidati avranno la possibilità di crescere, proseguendo nell'iter professionale, con importanti opportunità di carriera in varie aree dell'azienda, come quelle Amministrazione, Finanza, Marketing e Comunicazione, Asset Management e Pianificazione / Controllo.

Banca Mediolanum, il profilo di Specialista Contrattualista

L'azienda è alla ricerca di personale per ricoprire anche il ruolo di Specialista Contrattualista per la sede di Basiglio, Milano 3 City. Il candidato verrà inserito all’interno della direzione affari societari, legale e contenzioso, nonché nel settore consulenza e contrattualistica.

La risorsa dovrà occuparsi di specifiche attività per Banca Mediolanum, Mediolanum Vita/Mediolanum assicurazioni e Mediolanum Gestione Fondi, e cioè:

assistenza alle varie unità organizzative in fase di negoziazione, predisposizione, stipula e rinnovo dei contratti con Clientela, Rete di Vendita, fornitori e soggetti terzi;

consulenza all’area asset management per la contrattualistica di servizio relativa alla operatività in derivati di copertura;

supporto alle funzioni aziendali specialistiche su tematiche relative ad aspetti civilistici;

supporto alla redazione e negoziazione dei contratti di esternalizzazione.

Inoltre, il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

laurea in Giurisprudenza;

buona conoscenza dell'inglese;

Esperienza quinquennale in ruoli analoghi.

Gruppo Mediolanum, come candidarsi

La candidatura può essere presentata accedendo alla sezione Banca Mediolanum Lavoro del sito aziendale; occorre tuttavia innanzitutto effettuare la registrazione sulla piattaforma e inserire il proprio curriculum vitae.

I candidati interessati alle opportunità di lavoro offerte da Banca Mediolanum possono visitare la pagina relativa alle posizioni aperte, cliccando sulla sezione "Lavora con noi". Da tale pagina è possibile inviare la propria candidatura telematicamente.

In ogni caso, si può inviare in qualunque momento una candidatura spontanea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Assunzioni Banca Mediolanum, altre posizioni

Il Gruppo ricerca personale anche per i seguenti altri profili professionali: Credit Analyst CQS per sostituzione maternità; Credit Risk Analyst; HR Compensantion – Remuneration policies; Investment Communication Specialist; IT Data Architect; IT Solution Architect Programma Mediolanum Next; Project Manager – Organizzazione; Project Manager CRM Canali; Risk Analyst – Stage; Specialista Coordinamento Operativo; Specialista Protezione; Stage Recruiting & Employer Branding; Stage Functional & Process Analyst; Stage Investment Banking; Stage Risk Analyst; Stage Data Scientist – CRM Analitico; Stage Risk Analyst – Mediolanum Gestione Fondi; Stage ufficio trasparenza Bancaria.