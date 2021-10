In questi giorni Intesa Sanpaolo ha inserito nuovi annunci nell'area carriere del suo portale web e in particolare si tratta della ricerca di laureati senza esperienza. Ciò significa che i candidati saranno sottoposti a un periodo di stage nel quale potranno trasformare la loro passione per l'economia e finanza in un lavoro per impiegati. Le candidature si fanno esclusivamente online, non presentano date di scadenza ma sono rivolte principalmente a persone giovani.

I laureati senza esperienza ricercati da Intesa Sanpaolo

Uno stage che i laureati senza esperienza potranno svolgere nella banca in questione porterà i candidati a diventare analisti delle relazioni coi clienti.

Ciò vuol dire che impareranno ad analizzare i rapporti con la clientela in merito a richieste di credito e problemi che insorgono dalla posizione debitoria e saranno alla fine in grado di occuparsi di tutte le pratiche amministrative derivanti da tali analisi. Per questa posizione sono richiesti laureati in materie scientifiche, economia o finanza che sappiano usare in via facoltativa bloomberg, un programma informatico adatto a questo tipo di attività. A livello contrattuale lo stage durerà 6 mesi e avrà Milano come sede.

Un'altra posizione adatta ai giovani è quella del trader finanziario. In questo caso, gli stagisti conosceranno i prodotti finanziari oggetto del trading, supporteranno le figure senior nella contrattazione col cliente e nelle mansioni operative di tutti i giorni.

Quanto ai requisiti, oltre al possesso di una laurea in materie economico-finanziarie, i partecipanti alla selezione dovranno conoscere bene l'inglese e saper utilizzare gli applicativi informatici di Office. Non viene specificata la durata dello stage e il luogo di lavoro sarà la filiale di Milano.

Un ultimo esempio da considerare è la ricerca di analisti a livello corporate, ovvero di praticanti senza esperienza che collaboreranno con i superiori alla strutturazione dei prodotti finanziari che dovranno essere venduti dalla squadra commerciale della banca.

Il personale diventerà quindi esperto nella valutazione dei rischi e dei vantaggi tipici di un investimento finanziario. Alcuni dei principali requisiti richiesti sono: una laurea in economia, finanza, matematica o altre materie quantitative, un'ottima conoscenza dell'inglese e sapere le basi dei derivati. Anche qui si farà pratica con uno stage nella filiale di Milano.

La domanda di lavoro online

Le candidature si fanno online digitando innanzitutto 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link al portale aziendale dedicato alle carriere. Al suo interno, il pulsante verde 'Vai a tutte le posizioni' condurrà direttamente all'elenco delle Offerte di lavoro, tra cui quelle di cui si è parlato. Cliccando infine sulla propria scelta, si potrà leggere la descrizione e in più proseguire con la procedura di invio del curriculum per mezzo del pulsante 'Candidati ora'.