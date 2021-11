Sul sito di Cassa depositi e prestiti sono state pubblicate una serie di interessanti Offerte di lavoro rivolte a laureati in discipline economiche, giuridiche, statistiche o ingegneristiche. Le selezioni sono aperte a persone che siano motivate, flessibili, con attitudine al team working e all’apprendimento continuo, con una spiccata propensione all’innovazione, solide competenze tecniche. Le sedi di lavoro sono a Roma e Milano; prevista una scadenza entro cui inoltrare la candidatura che va dal 9 al 16 novembre. Prima di inoltrare la candidatura occorre registrarsi al sito e poi compilare tutti i campi allegando il proprio Cv.

Aperte nuove selezioni CDP per laureati

Disponibile uno Stage Market Risk & ALM in cui la risorsa supporterà il team nelle seguenti attività: misurazione e controllo dell'esposizione di CDP ai rischi di mercato e di liquidità. Occorre la laurea magistrale in fisica, matematica, discipline economiche, statistica o ingegneria. La sede di lavoro è a Roma ed è possibile inoltrare la candidatura entro e non oltre il 12 novembre.

Si ricercano anche Senior Compliance Analyst per la sede di Milano. La risorsa verrà inserita nella Direzione “Chief Risk Officer” a supporto delle seguenti attività: operazioni di controllo di secondo livello sugli ambiti normativi rilevanti; verifiche nei confronti di controparti o di target in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento.

Necessarie una laurea in Economia, Giurisprudenza o percorsi affini ed esperienza di almeno 2-3 anni in ruoli analoghi presso società di consulenza e/o realtà aziendali. Occorre presentare la candidatura entro e non oltre il 9 novembre.

Ancora, si assumono Addetti Staff Dirigente Preposto e Controlli per la sede di Roma. In questo caso la risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: analisi dei processi e delle procedure in ambito 262/2005; svolgimento dei test sul disegno e sull’effettiva applicazione dei controlli amministrativo contabili.

La risorsa possiede una laurea in Economia o percorsi affini e ha maturato un’esperienza pregressa di almeno 2 anni in ruoli analoghi. L'offerta scade il 9 novembre.

Fra i profili ricercati c'è anche quello di Analista Organizzazione e Processi per la sede di Roma. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti mansioni: efficientamento dei processi aziendali e di Gruppo; sviluppo dell'assetto organizzativo aziendale; predisposizione e monitoraggio della normativa interna.

Richiesta la laurea in Economia, Ingegneria o percorsi affini ed esperienza pregressa di almeno 1-2 anni presso aziende operanti nel settore economico-finanziario e/o in primarie società di consulenza. Anche in tal caso si può proporre la candidatura entro e non oltre il 9 novembre.

Cassa Depositi e Prestiti ricerca "Professional Affari Normativi e Regolamentari" a Roma. La risorsa si occupa di promozione e gestione di iniziative e strumenti normativi e regolamentari di interesse di CDP. Occorrono laurea preferibilmente in Giurisprudenza, Scienze Politiche o percorsi affini, ed esperienza di almeno 4/5 anni in ruoli analoghi e in contesti professionali pubblici o privati. La scadenza è fissata al 9 novembre.

Infine si reclutano anche Junior Credit Analyst sempre a Roma. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: analisi delle proposte di affidamento istruite dall’unità di business nell'ambito di operazioni di tipo Corporate e di tipo Project Finance; redazione di pareri sul merito di credito della controparte e/o operazione proposta. La risorsa possiede una laurea in Economia o percorsi affini e ha maturato un’esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in grandi realtà bancarie e/o assicurative. L'offerta scade il 16 novembre.

Formazione e colloquio

Cassa Depositi e Prestiti prevede un'attenta formazione e aggiornamento continuo dei dipendenti. Le selezioni consisteranno in vari colloqui individuali. Durante l’anno possono essere aperte anche opportunità di lavoro per giovani senza esperienza, per i quali vengono attivati vari percorsi di stage.