Nuove assunzioni lanciate da parte di Eni, multinazionale operante nel settore della produzione e della commercializzazione di energia elettrica che, per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare su nuove assunzioni di personale da inserire nelle sedi di Roma e San Donato Milanese (Milano).

Eni lancia nuove assunzioni

Nel dettaglio, ricerca senior amministrazione del personale ed esperti assistenza legale che contribuiranno alla crescita economica e finanziaria della società. Eni, infatti, rappresenta una realtà in costante crescita e garantisce ai propri dipendenti un percorso formativo volto all'apprendimento delle competenze necessarie per poter svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Stando alle recenti Offerte di lavoro diramate sul sito istituzionale, Eni ha avviato le assunzioni per personale laureato che ricoprirà il ruolo di esperto assistenza legale o senior amministrazione del personale.

Posti aperti per esperti assistenza legale

I primi, si occuperanno del monitoraggio delle normative in ambito finanziario, assicureranno consulenza e assistenza legale anche attivando i contributi delle altre unità della direzione affari legali, coordineranno l'assistenza da parte dei consulenti esterni, cureranno la gestione degli aspetti legali e forniranno assistenza legale sotto il profilo banking & finance. I requisiti principali per candidarsi alle assunzioni sono: laurea in Giurisprudenza, almeno quattro anni di esperienza maturati in contesti analoghi, spiccate doti di relazione, attitudine al lavoro di gruppo e a svolgere le proprie mansioni in contesti internazionali, ottima conoscenza della lingua Inglese e disponibilità a trasferte.

Selezioni in corso per impiegati amministrazione del personale

Gli impiegati amministrazione del personale, invece, avranno il compito di proporre indirizzi, metodologie e strumenti per le attività di amministrazione del personale, gestire i rapporti con gli enti e gli istituti esterni, fornire supporto sulle attività amministrative e verificare e garantire che tali attività siano svolte nel rispetto delle tempistiche previste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, serviranno una laurea magistrale in materie economiche, finanziarie o giuridiche, almeno cinque anni di esperienza nel settore, ottima conoscenza della normativa, conoscenza del pacchetto Office e della lingua Inglese parlata e scritta. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura seguendo la piattaforma web direttamente sul sito istituzionale di Eni, dove potranno registrarsi, consultare tutte le offerte di lavoro attualmente disponibili ed inoltrare il proprio curriculum per la posizione desiderata.