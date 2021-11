Nel mese di novembre il gruppo Unipol, attivo prevalentemente nei settori assicurativo e bancario, propone una serie di assunzioni in alcune città d'Italia e non solo nella sua sede principale a Bologna, per laureati e diplomati anche senza esperienza e per personale appartenente alle categorie protette, dove non sono previsti termini di scadenza per inoltrare la candidatura. Tra le lauree più richieste spicca Economia, Informatica, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Statistiche e Politiche e Informatica.

Posizioni aperte per laureati e diplomati in tutt'Italia

Fra le offerte di lavoro che si segnalano vi è quella per addetto front office: per la sede di Loano (Savona) che si occuperà dell’accoglienza della clientela e in particolare svolgerà le seguenti attività: gestione dei primi contatti con i clienti, predisposizione delle fatture, archiviazione documenti. Occorre la Laurea triennale, preferibilmente in economia, 1 anno di esperienza in ambito amministrativo/contabile. L'offerta prevede un inserimento a tempo determinato di 6 mesi.

Un'altra posizione interessante riguarda il Content creator: la risorsa sarà inserita nell’Area Marketing e Comunicazione, e dovrà provvedere a ideare e produrre contenuti digitali innovativi (es.

adattamento del copy, fotoritocco, impaginazione, montaggio, post produzione e grafiche). Viene richiesta la Laurea in Economia e Marketing o Arti Grafiche; esperienza di almeno 3/5 anni con particolare riguardo a iniziative di visual marketing e photo editing. Il candidato in possesso delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La sede di lavoro è Bologna.

Si cercano poi impiegati amministrativo contabili, per lo svolgimento delle seguenti attività: gestione amministrazione e contabilità generale, registrazione pagamenti e riscossioni, controllo flussi di cassa. Si richiede laurea specialistica in ambito economico e un'esperienza di almeno 3 anni in ambito amministrativo Il candidato sarà inserito a tempo determinato o indeterminato.

La sede di lavoro è a Reggio Emilia.

Fra le assunzioni a tempo indeterminato troviamo anche quella del Manager Assistant da inserire presso la Segreteria Direzionale che dovrà occuparsi di organizzazione dell’agenda, dei viaggi di lavoro e delle riunioni del Responsabile di riferimento; gestione della corrispondenza e dell’archivio e dei rapporti con istituzioni locali. Viene richiesta Laurea magistrale preferibilmente in Discipline Umanistiche, Economiche, Sociali o affini e un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe posizioni. La sede di lavoro è Bologna.

C'è richiesta anche di uno Sviluppatore Commerciale da inserire presso Incontra Assicurazioni che sia in grado di creare un network qualificato, relazionale ed efficace con il partner distributivo, garantendo copertura geografica e capacità di relazionarsi con ruoli e professionalità differenti.

Occorre un titolo di studio di estrazione Economica. La sede di lavoro è a Roma, con disponibilità agli spostamenti territoriali regionali.

Un'altra posizione interessante è quella di Avvocato Controllo Tecnico Legali Fiduciari Assicurativi; che svolge attività che si esplica attraverso l’analisi degli atti e dei documenti, siano essi giudiziali o stragiudiziali, relativi alle controversie gestite dai legali fiduciari del Gruppo. Tale attività, è per lo più dedicata al contenzioso della Direzione Sinistri, ma si estende anche a quello di altre Direzioni (Personale, Trasporti, Turismo, ecc.). Richiesta la Laurea in Giurisprudenza ed esperienza presso studio legale almeno di 3-4 anni. La sede di lavoro è Bologna.

Si cercano anche laureati In Economia Junior – Assuntori Cauzioni; le risorse saranno responsabili delle seguenti attività: valutazione di rischi cauzioni sottoposti dalla rete agenziale e/o dai Broker, attraverso l'analisi e classificazione di documentazione economico-reddituale e della documentazione da cui scaturisce la richiesta assuntiva (es. bandi per appalti, bozze di convenzioni edilizie, provvedimenti amministrativi, etc.). I candidati in possesso delle esperienze richieste saranno inseriti con iniziale contratto di lavoro a tempo determinato. La sede di lavoro è Bologna.

Le assunzioni interessano anche la figura di Maitre d'Hotel esperto nel settore per la stagione estiva 2022, nell'hotel 'Versilia Lido' a Lucca.

La risorsa deve aver conseguito Diploma Alberghiero e occorre un'ottima preparazione del settore Ristorazione.

Ancora si ricerca uno Specialista Gestione e Monitoraggio Rete Installatori a cui affidare l’attività di gestione, monitoraggio e assistenza tecnica del network di installatori dei dispositivi IoT/Telematici commercializzati da UnipolTech. Viene richiesto Diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico elettronico e consolidata esperienza professionale sul campo. Il candidato in possesso delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Bologna.

Si assumo anche Analisti Tecnici Funzione Java per la sede di Verona e Specialisti bilancio dove è prevista la laurea in economia e dove si richiedono 5 anni di esperienza in ruoli analoghi presso enti finanziari o società di consulenza.

Recruiting online: dal sito web aziendale

Per inoltrare la propria candidatura si deve accedere online alla sezione 'Lavora con noi', e visualizzare le varie offerte di lavoro Unipol disponibili, finchè non si trova quella che si vuole. In questo modo è possibile inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form in risposta agli annunci.