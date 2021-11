Intesa San Paolo, istituto bancario italiano con circa 5300 filiali in tutta Italia, ha pubblicato recentemente una serie di annunci di lavoro rivolti a diploma e laureati da inserire come analisti, consulenti legali, esperti in finanza, ingegneri presso le sue sedi su tutto il territorio nazionale. Sono poi previsti una serie di stage, aperti ai neolaureati.

Tutti gli interessati possono consultare il sito web di Intesa San Paolo, navigando nella sezione Careers - Posizioni aperte. L'inoltro della candidatura non è soggetto a termini di scadenza da rispettare.

Varie figure sono cercate da Intesa San Paolo

Fra le figure attualmente ricercate vi sono è anche un Legal Advisory DCM e Risk Transfer- Specialista Legal DCM per la sede di Milano che ha il compito di gestire le attività a contenuto legale/contrattuale con i principali stakeholders del processo di emissione offerta/quotazione. Viene richiesta esperienza lavorativa di almeno 4 anni in primari studi legali italiani od esteri e quindi occorre aver conseguito una una laurea in discipline giuridiche con orientamento economico/commerciale.

Un altra figura da inserire è quella di Analista di Stage Banking e Financial Regulation per la sede di Milano: l'offerta di lavoro è rivolta a chi è neolaureato in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Studi Internazionali, il quale deve esser interessato all'evoluzione della normativa europea/internazionale nel settore bancario e finanziario.

Il neo assunto lavorerà all'interno del dipartimento Progetti normativi e Impatti aziendali, occupandoti del monitoraggio e dell'analisi degli sviluppi delle normative in arrivo nel settore bancario e finanziario. Il processo di selezione si divide in due fasi: colloquio digitale e, in caso di esito positivo, colloquio con i colleghi della struttura interessata.

Sono aperte le selezioni anche per: Junior Functional Analyst, per tutti coloro che hanno una laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o Economia con interesse per il mondo IT. La risorsa sarà inserita nell’ambito dell'Area Crediti Risorse Umane. Lo stesso avrà l’opportunità di partecipare a progetti di grande rilevanza per l'innovazione digitale.

La sede di lavoro è Milano e Bergamo.

Nella sede di Milano viene ricercato un Actuarial Insurance Structuring Associate: il neoassunto supporterà le analisi di benchmarking del settore assicurativo e analisi di trend di mercato per identificare bisogni emergenti del settore assicurativo. Viene richiesta una Laurea in scienze statistiche e attuariali, statistica o matematica e almeno 5 anni di esperienza lavorativa in primarie società bancarie o assicurative.

Infine c'è richiesta anche di Agenti Immobiliari (cantieri) Intesa Sanpaolo Casa per le sedi di Milano, Bologna, Firenze e Roma. I neoassunti dovranno curare le attività inerenti la gestione e lo sviluppo della clientela dell’area di competenza, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi economici e commerciali della Società.

Viene richiesta l'Iscrizione presso l’apposita sezione della CCIAA o possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e il patentino per la mediazione immobiliare.

Le posizioni aperte in Intesa San Paolo per stagisti

Intesa San Paolo in questo periodo ha aperto anche degli stage.

Fra le posizioni disponibili c'è quella che interessa giovani neolaureati in Economia/Giurisprudenza appartenenti alle Categorie Tutelate che hanno un interesse per il mondo assicurativo e le sue evoluzioni. Gli ambiti in cui iniziare l'esperienza professionale sono: Liquidazione Sinistri- Gestione Portafoglio- Monitoraggio livelli di servizio. Eventuali precedenti esperienze in contesti assicurativi costituiranno titolo preferenziale.

La sede di lavoro è Venezia-Mestre.

Vengono cercati anche Laureati in Ingegneria Gestionale, Informatica, Matematica o discipline affini che siano interessati ad uno stage -Anti Financial Crime analyst ovvero a a collaborare all'interno della Direzione Anti Financial Crime per l'identificazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette. Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: video intervista digitale e, se avrà esito positivo, l'interessato dovrà sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata. La sede di lavoro è Torino.

Un altro stage interessante è quello per Credit Research Analyst -nella sedi di Milano aperto a tutti i Laureandi in Discipline economiche e Finanziarie; con conoscenza delle tecniche di analisi di bilancio e della modellistica finanziaria e interesse nei mercati obbligazionari e nell’analisi finanziaria.

La risorsa dovrà provvedere alla redazione di brevi commenti a notizie/eventi societari o di mercato e a report di credit market strategy settimanali. Anche in tal caso viene prevista una video intervista digitale e un colloquio.

Un altro stage curriculare è quello che riguarda l'attività di Studi e Ricerche - Research Analyst nella sede di Milano, aperto a chi ha conseguito una laurea in materie economiche e finanziarie. La risorsa all'interno della Direzione Studi e Ricerche, per cimentarsi con l’analisi finanziaria e l’interpretazione degli eventi e dei dati economici, elaborando commenti e previsioni sull’andamento dei mercati finanziari. Il processo di selezione per questa posizione si sostanzia in un colloquio strutturato con i colleghi della Divisione interessata.

Infine viene offerto uno Stage in Pianificazione e controllo costo del personale e organici nella sede di Roma aperto a chi ha conseguito una laurea in disciplini economiche, con interesse nell’ambito delle Risorse Umane. Lo stagista dovrà lavorare in un team che si occuperà della pianificazione, del controllo gestionale e del reporting del costo del lavoro e degli organici della Divisione Private. Dovrà dunque collaborare alle analisi gestionali e alla resa delle informazioni ai clienti interni e agli enti esterni e alle attività di pianificazione quantitativa, qualitativa e di costo delle risorse.