Sul Quotidiano del Ministero della giustizia è stato pubblicato un annuncio con il quale si comunica che la ministra Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale, per indire la sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Ecco dunque che l'attesa sessione dell'esame di procuratore legale l'anno prossimo si terrà ma con modalità del tutto particolari per via dell'emergenza da Coronavirus. Si opterà infatti per modalità di espletamento dell'esame di abilitazione idonee a garantire lo svolgimento delle prove in totale sicurezza, salvaguardando il diritto alla salute dei candidati e dei commissari d'esame.

In più si procederà quindi perseguendo l'obiettivo di render maggiormente celeri e certe tutte le operazioni.

Esame di avvocato 2022: cosa cambia

L’esame, secondo quanto si legge infatti nell'articolo, non sarà espletato in forma scritta attraverso le consuete tre prove (redazione atto giudiziario, parere di civile e penale) ma saranno sempre previste due prove orali rinforzate, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n.139/2021.

Nello specifico la prima prova orale verterà sulla discussione di una questione pratico-applicativa, in una materia a scelta tra diritto civile, amministrativo, penale .

Al candidato saranno concessi trenta minuti per l’esame del quesito e trenta minuti successivi per la discussione.

Durante l’esame preliminare del quesito il candidato può procedere ad una breve consultazione dei codici commentati

La seconda prova orale di 45 minuti, verterà nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie tra cui:

una tra diritto civile e diritto penale;

una tra diritto processuale civile e penale;

tre tra le seguenti: diritto costituzionale e commerciale, diritto tributario e amministrativo, diritto del lavoro, ecclesiastico, diritto dell'UE, diritto internazionale privato.

Quando possono inviarsi le domanda di partecipazione?

La finestra temporale entro cui inviare le domande di partecipazione va dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.

Le prime prove orali saranno fissate dal 21 febbraio in poi. Per accedervi i praticanti avvocati dovranno ovviamente esser in possesso di green pass e qualora i candidati si rifiutino di esibire al responsabile dei controlli la certificazione saranno esclusi dall’esame.

Sono previsti strumenti compensativi per tutti coloro che hanno disabilità, ma anche per quelli con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

Martedì prossimo in Gazzetta Ufficiale sarà ufficializzato il decreto ministeriale con maggiori delucidazioni in merito alle prove e modalità di sorteggio.

Nel frattempo la precedente sessione si sta concludendo in tutti i diversi distretti.