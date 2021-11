Amazon, azienda specializzata nel commercio elettronico, è alla ricerca in tutto il territorio italiano di addetti al magazzino. Per tale posizione lavorativa non viene richiesta nessuna esperienza pregressa e il candidato può inoltrare la sua domanda esclusivamente online, attraverso il portale dell'azienda.

Le competenze richieste da Amazon per il profilo di magazziniere

Amazon è alla ricerca di magazzinieri da inserire nel proprio organico. Le selezioni sono aperte per persone motivate e alla ricerca di una lavoro full time, con la disponibilità a lavorare su turni di giorno o di notte.

Non viene richiesta alcuna esperienza pregressa, e l’azienda garantisce che il neo assunto riceverà un'adeguata formazione sul posto di lavoro.

Il magazziniere si occuperà di ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti e dovrà prelevare, imballare e spedire gli ordini usando uno scanner. Si richiede il rispetto delle norme di sicurezza e qualità oltre alla capacità di sollevare carichi fino a 15 chilogrammi.

I vantaggi di lavorare in Amazon

Amazon - spiega l’azienda - offre uno stipendio competitivo in un luogo di lavoro moderno, sicuro e organizzato. Il dipendente avrà a disposizione aree ristoro dove fare una pausa con bevande calde gratuite e una fornitura di buoni pasto. Per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, le mansioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19 grazie all'utilizzo delle protezioni (mascherina e gel disinfettante per le mani), il distanziamento fisico e una rigorosa pulizia.

La candidatura può essere inoltrata attraverso il portale di Amazon dedicato alle carriere. Dopo aver inviato la candidatura sarà compito del colosso dell’e-commerce contattare l’utente che verrà convocato per un colloquio in video chiamata della durata di circa un quarto d'ora. In caso di esito positivo verrà successivamente informato dell'assunzione.

I numeri di Amazon nel mondo

Amazon opera nel settore del commercio elettronico ed è la più grande internet company al mondo. A livello globale conta 1,3 milioni di dipendenti (dati aggiornati al giugno 2021) e, solo negli Stati Uniti, una persona su 169 lavora per la società. Nel secondo trimestre del 2021 ha raggiunto un fatturato di circa 113 miliardi di dollari, questo grazie anche al miglior Prime Day di sempre, in cui gli utenti di venti Paesi hanno acquistato circa 250 milioni di prodotti.

