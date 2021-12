Assunzioni al via nel gruppo Italo, nota compagnia ferroviaria operante nel settore del trasporto di passeggeri che recentemente sta attuando nuove selezioni di personale al fine di potenziare il proprio organico. Le figure ricercate riguardano macchinisti e referenti impianti di manutenzione da inserire nelle filiali di Roma, Milano e Nola.

Assunzioni Italo, candidature online

Le candidature potranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica presente sul sito istituzionale di Italo, dove ci si potrà registrare per allegare il proprio curriculum vitae e candidarsi per la posizione di proprio interesse.

Le assunzioni in Italo rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda in costante espansione. Attualmente, sono aperte le assunzioni per il profili professionale di macchinista da inserire nelle sedi di Roma e Milano e referenti impianti di manutenzione, i quali opereranno nella filiale di Nola in provincia di Napoli.

Assunzioni in corso per il profilo di macchinista

I macchinisti verranno avviati a un primo percorso formativo al fine del conseguimento delle abilitazioni previste per la conduzione di treni ad alta velocità. Le risorse, infatti, dovranno essere in grado di manovrare i convogli ferroviari offrendo un'ampia gamma di servizi ai passeggeri e rendendo sicuro il loro viaggio.

Per candidarsi alla posizione di macchinista servirà un diploma di scuola media superiore, possesso della licenza per la condotta dei treni, il certificato complementare di categoria B e una disponibilità a trasferirsi nelle sedi di Milano e Roma. I candidati ideali dovranno anche possedere una pregressa esperienza nel ruolo di macchinista.

I requisiti richiesti per gli addetti alla manutenzione

I referenti impianti di manutenzione, invece, dovranno gestire i rapporti con il responsabile della manutenzione, assicurare lo stato dei rotabili in uscita, coordinare il personale ispettivo assegnato all'impianto di manutenzione e verificare la corretta applicazione dei processi di manutenzione.

In questo caso, sarà necessario il possesso di un diploma tecnico o di una laurea in ambito scientifico, esperienza nel settore ferroviario, conoscenza anche di base del materiale rotabile, ottima dimestichezza con il pacchetto Office e ottime doti organizzative e capacità di coordinamento del team. Gli interessati alle assunzioni nell'azienda Italo potranno verificare tutte le Offerte di lavoro attive presenti sul sito istituzionale dell'azienda e, dopo aver scelto la posizione di proprio interesse potranno candidarsi esclusivamente utilizzando la procedura telematica per la posizione desiderata allegando il proprio curriculum.