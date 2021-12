Sicuritalia, nota azienda operante nel settore della sicurezza ha recentemente avviato nuove assunzioni di personale volte al reclutamento di nuove risorse che contribuiranno alla crescita dell'azienda. Nello specifico, sono aperte le assunzioni per operatori fiduciari e guardie particolari giurate.

Assunzioni nell'azienda Sicuritalia

Le candidature verranno accettate soltanto dal sistema informatico dell'azienda Sicuritalia, ovvero, sul portale dedicato alle selezioni dove gli interessati potranno consultare le posizioni attualmente aperte dalla società e candidarsi direttamente online.

Le assunzioni in Sicuritalia, infatti, rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano far parte di un'azienda in costante crescita che, attualmente ha avviato nuovi investimenti per reclutare nuove risorse. Le assunzioni si concentrano per le figure di guardie particolari giurate da inserire nelle filiali di Novi Ligure (Alessandria), Lagonegro (Potenza), Mestre in provincia di Venezia, Serravalle (Genova), Firenze e Torino. Inoltre, le assunzioni si concentrano anche su operatori fiduciari, i quali svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi di Roma, Firenze, Rosia e Abbadia San Salvatore in provincia di Siena e Siena centro.

Si ricercano guardie giurate

Tutti coloro che si candideranno per la posizione di guardia particolare giurata avranno il compito di presidiare la zona affidata e svolgere tutte le attività di sorveglianza come vigilanza presso istituti di credito o attività commerciali e prevenzione dei fenomeni di criminalità all'interno degli stessi.

Per questa posizione si ricercano giovani con diploma di maturità, che abbiano maturato una pregressa esperienza nel settore della vigilanza, capacità di utilizzare in completa autonomia gli strumenti digitali, possesso della patente di categoria B e che siano in possesso dei titoli prefettizi, quali il porto d'armi per difesa personale.

Si richiedono anche capacità di comunicazione, abilità nell'organizzare autonomamente il proprio lavoro e disponibilità a lavoro su turni e nei giorni festivi.

I requisiti richiesti per operatori fiduciari

Gli operatori fiduciari, invece, si occuperanno delle seguenti mansioni: gestione del presidio con attività di controllo degli accessi, gestione dei file e mansioni di safety e security.

In questo caso, servirà esperienza nel settore analogo, buona padronanza della lingua inglese, disponibilità a lavoro su turni e nei giorni festivi, possesso della patente B e del mezzo proprio. Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online utilizzando la procedura telematica presente sul portale dell'azienda Sicuritalia.