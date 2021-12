Italo è un'azienda ferroviaria dell'alta velocità e ultimamente ha aggiunto annunci nel suo portale web delle carriere. Nello specifico, si tratta di posizioni che riguardano il lavoro d'ufficio nelle aree budget e contabilità alle quali è possibile candidarsi senza dover rispettare una data di scadenza. Per partecipare alla campagna assunzioni bisognerà utilizzare il portale indicato all'inizio e se non si risulta in linea coi requisiti è comunque possibile effettuare una candidatura spontanea.

Lavoro d'ufficio per diplomati e laureati

Quanto al lavoro d'ufficio nell'area budget, gli impiegati ricercati da Italo dovranno principalmente analizzare i costi verificando se sono maggiori o inferiori rispetto alle previsioni.

Inoltre, collaboreranno con le aree amministrazione e bilancio alla redazione del piano aziendale. Per questa posizione l'azienda seleziona laureati in economia, statistica o ingegneria gestionale, con qualche esperienza nel settore e che conoscano i software Office e SAP. Il tipo di contratto di lavoro dipenderà dal livello di esperienza del candidato e si lavorerà a Roma.

Riguardo all'area contabilità, Italo ricerca ragionieri junior i quali si occuperanno di un intero ciclo contabile. In particolare, effettueranno le scritture contabili, le chiusure mensili e analizzeranno l'attivo e il passivo del bilancio aziendale. In questo caso sono richiesti diplomati in ragioneria, oppure laureati in economia, che sappiano applicare i principi contabili generali e internazionali e che abbiano facoltativamente almeno un anno di esperienza in questo campo.

Requisiti aggiuntivi sono la conoscenza di Office e dell'inglese. Sull'inquadramento e la sede di lavoro valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Altre offerte in corso

Da ricordare che l'azienda ferroviaria in questione investe molto anche sui giovani e da luglio 2021 ha cominciato ad assumere personale neolaureato in economia, statistica e ingegneria gestionale da impiegare in diversi ruoli.

Inoltre, in riferimento all'attuale ricerca di macchinisti, nel corrente mese è previsto l'inizio del corso per l'abilitazione alla guida dei treni ad alta velocità indetto dall'azienda stessa.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna accedere alla pagina ufficiale delle carriere digitando 'Italo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca.

Una volta all'interno del portale, un click su 'Selezioni in corso' condurrà subito alla lista delle Offerte di lavoro, tra cui le due posizioni descritte sopra. Infine, cliccando la propria scelta si potrà sia leggere una descrizione più dettagliata dell'annuncio e sia completare la candidatura compilando i riquadri in fondo alla pagina.