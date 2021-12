Poste Italiane ha nuovamente riaperto i termini per consentire ai soggetti interessati di inviare la propria domanda per essere assunti come portalettere in tutta Italia. Con il penultimo annuncio pubblicato, infatti, le selezioni si sarebbero dovute concludere lo scorso 5 dicembre; tuttavia, con un nuovo annuncio reso noto nella giornata di oggi 9 dicembre, Poste Italiane ha posticipato la scadenza per la presentazione delle domande al prossimo 12 dicembre.

Proseguono, invece, le selezioni inerenti al profilo di operatore di front end che, al contrario di quello da portalettere, interessa solo specifiche aree geografiche, più precisamente gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano.

Requisiti richiesti per essere assunti come postini

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili per il ruolo di portalettere, non sono richiesti particolari requisiti tecnici, ma è sufficiente il possesso del diploma di maturità. Qualora il candidato dovesse essere ammesso al colloquio in azienda, dovrà essere presentata idonea documentazione che attesti il titolo di studio.

Un altro requisito necessario è rappresentato dal possesso della patente di guida, richiesto appunto per poter guidare il mezzo aziendale: il superamento della prova di guida sarà elemento essenziale per l'assunzione.

La ricerca interessa tutte le regioni d'Italia, ma ciascun candidato potrà esprimere un'unica area geografica di preferenza.

Caratteristiche per candidarsi come sportellista

Per gli uffici della provincia di Bolzano si ricercano sportellisti che svolgano attività di promozione dei servizi offerti da Poste Italiane e che adempiano anche ad attività di natura amministrativa, assicurandosi che vengano rispettati gli standard di qualità previsti dall'azienda.

Anche in questo caso, non è richiesto il titolo di laurea ma è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore e del patentino di bilinguismo.

Caratteristiche contrattuali e modalità di candidatura

Coloro che saranno assunti come portalettere verranno inseriti con un contratto a tempo determinato, la cui durata dipenderà dalle specifiche esigenze di natura aziendale.

Anche gli sportellisti saranno assunti con iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 12 dicembre per il profilo di portalettere ed entro la fine del mese per quello da operatore di front end: in entrambi i casi, le candidature potranno essere trasmesse telematicamente attraverso il form appositamente disposto sul sito web dell'azienda, nella sezione relativa alle "posizioni aperte".