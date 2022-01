Aperte le assunzioni nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo che, attualmente sta portando avanti un piano di selezioni del personale per il potenziamento della propria rete commerciale. Difatti, le attuali assunzioni riguardano analisti tecnici e capi progetto da inserire nelle diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni per laureati in Intesa Sanpaolo

Buone opportunità, quindi, per molti giovani laureati in cerca di una carriera solida all'interno di uno dei principali gruppi bancari presenti in Italia. Intesa Sanpaolo mira alla crescita esponenziale e, attualmente conta più di 90 mila collaboratori nelle filiali di tutto il mondo.

Stando alle recenti Offerte di lavoro, la banca ha aperto nuove assunzioni per le seguenti figure professionali: analisti tecnici da inserire nelle sedi di Milano, Bergamo e Brescia e capi progetto, i quali opereranno nella sede di Milano.

Si ricerca la figura di capo progetto

I cosiddetti capi progetto avranno la possibilità di lavorare all'interno del team sistemi di Governo e digital transformation e seguiranno la gestione e l'implementazione dei progetti ad alta complessità. Dovranno anche essere in grado di lavorare in modalità agile e waterfall. Le ricerche sono rivolte a giovani laureati che hanno competenze nell'ambito dell'IT, che sappiano gestire in autonomia la complessità con sicurezza mantenendo un approccio challenge alle sfide.

Le figure, infatti, dovranno avere specializzazioni nel governo e gestione di progetti relativi alla piattaforma Service Now. Per candidarsi alla posizione di capo progetto si richiede una laurea magistrale in Informatica, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nell'ambito della piattaforma Service Now e del mondo on-premis.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Assunzioni anche per analisti tecnici

L'altra figure ricercata, invece, riguarda gli analisti tecnici, i quali dovranno occuparsi dello sviluppo di progetti basati su tecnologie avanzate, gestire gli applicativi in ambito crediti, creare nuove soluzioni custom basati su requisiti e bisogni del business owner e della creazione di architetture digitali in progetti di medio-lungo periodo.

Per questa mansione servirà un'esperienza di almeno due o tre anni in ambito IT, una laurea magistrale in Informatica, Ingegneria Elettronica, Matematica o Statistica, ottima padronanza della lingua inglese e conoscenza di tecnologie di ultima generazione. Gli interessati alle assunzioni nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo avranno la possibilità di candidarsi direttamente online registrandosi sul portale dell'azienda, dove si potranno consultare le offerte di lavoro attive e si potrà allegare il proprio curriculum vitae corredato da una breve presentazione.