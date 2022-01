Nuove opportunità di lavoro per operatori socio sanitari. In particolare sono state indette delle selezioni pubbliche per risorse con qualifica di Oss da destinare alle case di riposo di Valdastico e Cornedo Vicentino (Vicenza). Le assunzioni del personale avverranno mediante esami e un colloquio al fine di stilare una graduatoria di idoneità. Le scadenze per candidarsi sono fissate nei primi giorni di febbraio.

Concorsi pubblici Oss: selezione di personale per la casa di riposo Istituzione Paolo Sartori

Il primo avviso pubblico per operatori socio sanitari riguarda la casa di riposo Istituzione Paolo Sartori che si trova a Valdastico in provincia di Vicenza.

Le assunzioni avverranno per soli esami, dopodiché verrà stilata una graduatoria per incarichi a tempo determinato di operatori sociosanitari, categoria B e posizione di accesso B1. I requisiti per candidarsi a tale proposta di lavoro sono: diploma nella scuola secondaria di primo grado (licenza media), qualifica di operatore socio sanitario, idoneità psicofisica all'impiego senza alcun tipo di limitazione alla mansione specifica. Oltre a tali requisiti specifici, è necessario possedere anche quelli utili alla partecipazione ai concorsi pubblici come, ad esempio, la maggiore età, godimento dei diritti civili e politici e non avere procedimenti penali in corso.

La domanda per candidarsi a tale offerta di lavoro deve essere inoltrata entro le 12 del 2 febbraio 2022 e può essere inviata tramite email all'indirizzo di posta elettronica info@casanostravaldastico.it oppure in modalità cartacea, consegnandola a mano all'indirizzo via Cav.

Paolo Sartori, 20, previo appuntamento preso telefonicamente.

Opportunità di lavoro per operatori socio sanitari: le assunzioni avverranno mediante colloquio

Un'altra offerta di lavoro che riguarda assunzioni Oss viene fornita dalla casa di riposo Tassoni sita in Via Garibaldi, n. 58 a Cornedo Vicentino. In questo caso la selezione avverrà per colloquio, dopo il quale sarà formata una graduatoria di idonei.

Coloro che riusciranno a superare la prova saranno assunti a tempo determinato con il profilo professionale di operatore socio sanitario. Anche in questo caso vengono richiesti i medesimi requisiti specifici e generali per i concorsi pubblici.

La scadenza per l'iscrizione a tale concorso inizialmente era stata fissata agli inizi di gennaio, ma è stata poi prorogata al 4 febbraio 2022, mentre le date dei colloqui sono 16 e 17 febbraio.

Per candidarsi è necessario inviare la propria domanda tramite raccomandata all'indirizzo della casa di riposo oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.cssvillaserena.it. Coloro che vogliono presentarsi alla sede per consegnarla manualmente devono prendere un appuntamento telefonico.