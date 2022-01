Unipolsai Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, attivo prevalentemente nei settori assicurativo e bancario, per il nuovo anno cerca varie figure in varie città d'Italia per laureati e non anche senza esperienza dove non sono previsti termini di scadenza per inoltrare la candidatura. Le assunzioni sono anche a tempo indeterminato.

Posizioni aperte per laureati in tutt'Italia a tempo determinato

Fra le posizioni attualmente aperte vi è quella per laureati in economia da inserire presso la Direzione Commerciale con mansioni di Coordinamento Vendite per il Distretto Centro (Lazio, Marche Umbria e Sardegna).

La risorsa dovrà supportare l'azione del Distretto Vendite attraverso la diffusione sulla Rete e il coordinamento delle varie attività commerciali (dirette o indirette) assegnate alle strutture di vendita. È richiesta una conoscenza molto buona della lingua inglese. La sede di lavoro è Roma, ma con disponibilità a trasferte sul territorio.

Ancora si assumono laureati in Giurisprudenza, che hanno maturato possibilmente una breve esperienza nella contrattualistica assicurativa, nello specifico RCG e Infortuni, Tecniche Liquidative e forti basi di Procedura Civile. La mansione prevede inoltre la gestione e relazione con broker e agenzie, la gestione dei rapporti con fiduciari e tecnici di area peritale, medico legale e legale.

È richiesta in via preferenziale la conoscenza di Contrattualistica Ramo Infortuni e R.C.D. La risorsa verrà inserita in un contesto competitivo orientato alla gestione - individuale e in Team - di posizioni di sinistro nei Rami di competenza. La sede di lavoro è Napoli. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione.

Un'altra posizione aperta è quella per PMO presso la Direzione Liquidazione Sinistri con l'obiettivo di supportare l'operato del Direttore Sinistri e coordinare i progetti della Direzione. La risorsa dovrà avere una propensione alla gestione progettuale multidisciplinare e lavorare con una moltitudine di colleghi, sia al team working sia al lavoro individuale.

Si richiede laurea in Economia/Statistica prioritario; si valutano anche Lauree Giuridiche o Ingegneristiche. La sede di lavoro è Bologna.

La ricerca è anche rivolta ad inserire Addetti alla Pianificazione Strategica area Vita con il compito di supportare l'ufficio nell'elaborazione dei dati e nella predisposizione dei prospetti di forecast, budget e Piano Industriale. Si richiede in via preferenziale una pregressa esperienza di 2-3 anni in attività di controllo di gestione o pianificazione strategica di Compagnie ramo Vita o in Società di Consulenza o Revisione, dove si siano elaborati e analizzati dati e si siano acquisite competenze assicurative e di bilancio. La sede di lavoro è Verona.

Si assumono inoltre Addetti Sviluppo Prodotti Persone da inserire all’interno della Direzione Tecnica Danni.

Le risorse si occuperanno della gestione dell’operatività e della pianificazione delle molteplici fasi del processo di sviluppo dei prodotti nonché della partecipazione a progetti strategici trasversali relativi a nuove modalità di concettualizzazione e distribuzione dei prodotti assicurativi. Occorre aver conseguito una Laurea Specialistica in Discipline Economiche o Giuridiche. La sede di lavoro è San Donato Milanese.

Ancora saranno inseriti Analisti Finanziari da inserire nella funzione Risk Management, nell’unità Pricing e Rischi di Mercato responsabile dell'analisi dei Rischi Finanziari. Bisogna aver conseguito la Laurea magistrale in Economia, Scienze Statistiche e/o Finanza conseguita con ottima votazione.

La sede di lavoro è Bologna.

Viene prevista l'assunzione di Account commerciale da reclutare presso la sede di Bologna, in Via del Gomito 1, con il compito di allacciare e gestire i rapporti commerciali con le Aziende, Intermediari, per la realizzazione dei servizi sanitari. C'è bisogno della Laurea magistrale in Economia o similare, conseguita con ottima votazione.

Offerte di lavoro a tempo indeterminato

Ancora verranno assunti Auditor di processi governance, con conoscenza del comparto assicurativo, da inserire nell’ambito della funzione audit. La risorsa si occuperà di gestione delle fasi previste dal ciclo di audit sui processi aziendali che rientrano nel perimetro di competenza. I requisiti essenziali per tale posizione sono: Laurea magistrale in discipline economiche o in Ingegneria Gestionale; specifica conoscenza delle metodologie e delle tecniche di auditing.

La sede di lavoro di Bologna. È previsto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con applicazione del CCNL delle Imprese di Assicurazione.

Infine si assume un Receptionist Turnante per un inserimento a tempo determinato nella città di Milano. Il candidato si occuperà di accoglienza, assistenza e gestione interna del cliente.

Recruiting online

Tutti gli interessati possono inoltrare la propria candidatura accedendo attraverso il sito aziendale Unipolsai alla sezione 'Lavora con noi', e visualizzare le varie offerte di lavoro disponibili.

Basterà quindi allegare proprio il curriculum vitae tramite l’apposito form in risposta agli annunci, previa registrazione sul sito.