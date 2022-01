Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello scorso 31 dicembre, è stato pubblicato un bando di concorso funzionale al reclutamento di nuove risorse da inserire presso vari enti della Pubblica Amministrazione centrale.

Nello specifico, si tratta di 2293 assunzioni a tempo indeterminato, selezionate da Ripam. Per concorrere all'assegnazione di uno dei posti a disposizione sarà sufficiente possedere il diploma di scuola superiore.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate dal 7 gennaio fino al 7 febbraio.

I Ministeri interessati e i profili concorsuali

I candidati selezionati saranno ripartiti tra gli uffici del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, dell' Avvocatura dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto emerge dal bando, i profili per i quali è possibile concorrere sono tre:

1250 posti per il codice AMM: operatore amministrativo - assistente amministrativo - assistente amministrativo gestionale;

579 posti per il codice ECO: assistente amministrativo contabile - operatore amministrativo contabile - assistente economico finanziario;

464 per il codice INF: assistente di settore scientifico tecnologico - operatore amministrativo.

Il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Requisiti per partecipare alla selezione

Come anticipato, per prendere parte a la procedura concorsuale in questione non sarà necessario che i candidati possiedano un titolo di laurea, ma sarà sufficiente il possesso del diploma di Scuola superiore.

Tra gli altri requisiti richiesti, vi sono:

cittadinanza italiana,

maggiore età,

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni,

godimento dei diritti civili e politici,

non essere stati destituiti da un impiego presso l'amministrazione pubblica,

non aver riportato condanne penali,

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo,

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Modalità di candidatura

Delle selezioni si occuperà Ripam e si baseranno su una prova scritta, che si svolgerà attraverso dispositivi digitali e sulla valutazione dei titoli, a cui saranno sottoposti soltanto coloro che supereranno la prima prova.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti, potranno inviare la propria candidatura a partire dal 7 gennaio fino al prossimo 7 febbraio, attraverso il link indicato nel bando di concorso, che i soggetti interessati sono invitati a consultare e che possono reperire sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 104.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica: sarà necessario che ciascuno possieda delle credenziali Spid, in modo da poter accedere al sistema Step One 2019 e un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato. Per partecipare sarà richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro.