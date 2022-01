Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato un nuovo concorso al Ministero Sviluppo Economico, per titoli ed esami, per 225 unità di personale non dirigenziale di area terza, posizione economica F1, a tempo pieno e indeterminato.

I 225 posti sono così ripartiti:

120 posti di funzionario tecnico delle telecomunicazioni

45 posti di funzionario informatico

50 posti di funzionario tecnico

10 posti di funzionario statistico

La scadenza delle domande è fissata per il 7 febbraio.

Bando Ministero Sviluppo Economico: requisiti e come inviare la candidatura

La candidatura deve esser inoltrata entro il 7 febbraio alle ore 14 esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Per partecipare al bando, oltre a rientrare nei requisiti generali previsti per tutti i Concorsi Pubblici, occorre possedere uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale;

diploma di laurea;

laurea specialistica;

laurea magistrale

Il 30% dei posti é riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma.

L'iter della selezione: una prova scritta e valutazione dei titoli

La procedura selettiva prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli.

La prova si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova scritta, distinta per i codici concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. I primi 25 quesiti sono volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti specifiche materie proprie di ogni codice. Per le prime 25 domande la risposta esatta varrà +0,75, mancata risposta 0 punti, mentre quella errata -0,25 punti.

Seguono poi 8 quesiti di ragionamento critico-verbale e logico-deduttivo e 7 quesiti situazionali. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. La correzione della prova da parte delle commissioni avverrà con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.

Mediante un avviso è prevista la comunicazione delle diverse sedi per i diversi posti messi a concorso. Ogni dipendente, una volta entrato in servizio, deve restare nella sede di assegnazione per 5 anni.