Il noto gruppo assicurativo Unipolsai ha inserito di recente vari annunci nel suo portale delle carriere riguardanti il lavoro d'ufficio. Ad esempio, il personale selezionato potrà lavorare come software developer, tecnico normative reti, auction sales specialist e impiegato ufficio assunzione merci. Per candidarsi a tali posizioni bisognerà accedere al portale indicato prima e non ci sono scadenze per partecipare alla campagna assunzioni.

Personale ricercato per lavoro d'ufficio

Una figura ricercata per svolgere lavoro d'ufficio è il software developer il quale avrà la mansione di sviluppare piattaforme e programmi informatici sotto la supervisione di un professionista.

Unipolsai seleziona personale in possesso di una laurea in informatica o ingegneria informatica, che conosca i linguaggi di programmazione Java, SQL e in aggiunta la lingua inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Bologna.

Quanto alla ricerca di un tecnico normative reti, il candidato dovrà apprendere la legislazione che disciplina le procedure attuate dagli intermediari, controllare il flusso di dati che proviene dall'applicazione di tali norme e condividere il tutto con le altre aree aziendali. Per questo ruolo, sono richiesti: laurea economica o giuridica e capacità di utilizzare programmi gestionali per analizzare dati. In via facoltativa viene chiesta anche esperienza in questo campo.

L'inquadramento sarà a tempo determinato per 4 mesi al termine dei quali potranno esserci rinnovi o il passaggio a contratto indeterminato. Si lavorerà a San Donato Milanese.

Gli annunci dell'azienda proseguono con la ricerca di un auction sales specialist, ovvero di uno specialista che si occuperà della gestione dell'attività di noleggio per conto della divisione aziendale Unipolrental.

Nella pratica, il nuovo assunto seguirà gli accordi commerciali con le imprese clienti utilizzando il sito di aste interno. Tra i requisiti richiesti compaiono: possesso di una laurea economica, esperienza precedente e conoscenza di Office. Il contratto di lavoro sarà inizialmente a tempo determinato con la possibilità di un inserimento definitivo.

Si andrà a lavorare presso la sede di Reggio Emilia.

Un ultimo ruolo da considerare è l'impiegato per l'ufficio assunzione merci il quale per conto di una società di riassicurazione dei trasporti controllata da Unipolsai dovrà esaminare i rischi delle spedizioni, redigere le polizze e gestire il portafoglio clienti. Al candidato viene chiesto il possesso di una laurea giuridica o economica, conoscenza di office, dell'inglese e in materia di contratti di trasporto. In via preferenziale verrà considerata anche l'eventuale esperienza pregressa. Anche per questa posizione l'inquadramento sarà all'inizio a tempo determinato e potrà successivamente trasformarsi a tempo indeterminato. Il luogo di lavoro sarà Genova.

Come candidarsi online

Per candidarsi online bisogna digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca e si otterrà il link al portale del lavoro. Una volta dentro quest'ultimo, si dovrà cliccare il link riferito alle posizioni aperte nel gruppo Unipol per aprire la pagina che contiene le offerte di lavoro, comprese le quattro descritte sopra. Infine, un click sulla propria scelta mostrerà il dettaglio di mansioni, requisiti e in più il pulsante 'Candidati' necessario a completare l'invio del curriculum.