Ferrovie dello Stato sta selezionando nuove risorse da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato. Le scadenze per candidarsi sono fissate l'8 e il 13 marzo, mentre la modalità di invio della domanda di candidatura è telematica. Tra le figure selezionate da Fs italiane vi sono quelle di macchinista, capitreno e customer advisor: per candidarsi a tali posizioni non è indispensabile aver conseguito una laurea ma è sufficiente un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore).

Assunzioni diplomati senza esperienza Fs: si cercano capitreno e customer advisor

Fs ha aperto nuove posizioni sul suo sito ufficiale e sta cercando diplomati senza esperienza da assumere come capitreno e customer advisor. Questa figure saranno assunte inizialmente con un contratto di lavoro in apprendistato, oltre a essere inserire in un percorso formativo professionalizzante. Possono candidarsi risorse con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e hanno una conoscenza della lingua inglese di livello b2.

I capitreno sono un punto di riferimento per i viaggiatori di Fs, dunque coloro che saranno inquadrati come tali si occuperanno di accogliere, orientare e informare i clienti; inoltre verificheranno i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione.

I customer advisors, invece, si occupano dell'accoglienza e dell'assistenza della clientela all'interno della stazione ferroviaria. Svolgono anche attività di vendita e promozione dei servizi di Ferrovie dello stato.

Per candidarsi alle posizioni di lavoro per diplomati senza esperienza è necessario inviare la propria domanda di candidatura in modalità telematica entro l'8 marzo.

La sede lavorativa è Lombardia ed è necessario avere la residenza in tale regione al fini dell'assunzione.

Offerte di lavoro: Ferrovie italiane assume macchinisti

Per i diplomati è aperta anche l'opportunità di essere assunti con contratto a tempo indeterminato come macchinisti. Oltre a un diploma di scuola superiore è richiesta anche una licenza di condotta in corso di validità.

Il macchinista è responsabile della conduzione dei treni e si rapporta con le sue apparecchiature innovative e tecnologiche. Inoltre è responsabile del trasporto delle persone nel pieno rispetto delle regole, delle procedure e delle norme di sicurezza, anche in situazioni stressanti. L'offerta di lavoro è disponibile in Puglia, pertanto i candidati residenti avranno la priorità ai fini dell'assunzione. Le domande di candidatura devono essere inoltrate entro il 13 marzo.

Le candidature devono essere inoltrate sul sito ufficiale di Fs italiane nella sezione "Campagne di ricerca", selezionando poi la posizione d'interesse.