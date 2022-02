La società di trasporti ferroviari Italo ha pubblicato vari annunci di lavoro per diplomati e per laureati. Fra i nuovi reclutamenti si trovano varie figure tra cui macchinisti e impiegati di vario tipo. La ricerca è aperta ad entrambi i sessi, senza limiti d'età, gli annunci non hanno una data di scadenza esplicita.

Nuove assunzioni Italo per: macchinisti, contabili, laureati

Nelle nuove Offerte di lavoro ci sono quelle per macchinisti, con base a Roma e Milano. Per tale ruolo occorre aver conseguito il diploma di maturità, avere un'esperienza nel ruolo di almeno un anno e essere in possesso della licenza europea di condotta treni in corso di validità.

Per tale annuncio di lavoro è previsto anche un corso di formazione.

Inoltre vengono assunte diverse figure impiegatizie: fra essi Junior it demand e development per le sedi di Roma. In tal caso occorre aver conseguito una laurea magistrale in telecomunicazioni o ingegneria informatica e bisogna avere una conoscenza base di applicazioni web e sistemi IT. L'inserimento in questo caso potrebbe avvenire a partire già dal mese di febbraio.

Le selezioni per impiegati riguardano anche Senior ifrs Specialist e Junior ifrs accountant. Nello specifico, il Senior ifrs Specialist sarà responsabile di specifiche aree di bilancio. Per candidarsi occorre aver conseguito una laurea economica e aver maturato 4 anni d'esperienza in un campo affine; la sede di lavoro sarà Roma.

Invece il Junior ifrs accountant deve garantire la corretta gestione della contabilità generale e della corretta archiviazione. Per proporsi occorre aver conseguito diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche. Deve inoltre conoscere i principi di contabilità generale; la sede di lavoro è Roma.

Inoltre vengono cercati Controller che dovranno gestire la governance del modello integrato di pianificazione economica-finanziaria-patrimoniale, ma anche supportare la valutazione degli impatti economici finanziari derivanti da eventi di discontinuità.

Il principale requisito richiesto è la laurea in discipline finanziarie-economiche con pregressa esperienza di 4-5 anni in aziende simili. Il luogo di lavoro è Roma.

Italo inoltre cerca anche un Budget reporting (esperto di budget). Tale figura dovrà supportare i colleghi nella funzione pianificazione e controllo e nella redazione del piano finanziario e nell'analisi di dati finanziari, ricavi e valori di budget.

Per questa selezione Italo richiede il possesso di una laurea in discipline tecniche (come economia, statistica o ingegneria gestionale) e in più esperienza nel settore del controllo di gestione e contabilità. La sede di lavoro è Roma.

Come inviare la propria candidatura

Tutti gli interessati a una delle offerte di lavoro sopra riportate possono visitare la sezione carriere del sito aziendale di Italo, dove troveranno gli annunci di proprio interesse.

Basterà poi cliccare su 'Selezioni in corso' per avere la lista completa delle Offerte di lavoro, dove è possibile candidarsi e allegare il curriculum.