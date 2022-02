L’azienda Poste Italiane, che opera da anni nel settore della comunicazione e delle attività postali e finanziarie, è spesso alla ricerca di nuove figure professionali per incrementare e rinnovare il suo personale.

La società conta più di 12.000 uffici siti in tutte le regioni d’Italia e possiede oltre 125.000 unità di personale: in questo momento vi sono varie posizioni aperte, una delle quali riguarda il profilo da portalettere.

Requisiti e titoli di studio

Diversamente da quanto avviene per altre tipologie di figure professionali richieste in Poste Italiane, come il profilo di consulente finanziario, relativamente a quello di portalettere non sono richiesti dettagliati requisiti di natura tecnica o professionale: è sufficiente che i candidati siano diplomati e, se operanti negli uffici della provincia di Bolzano, dotati di patentino di bilinguismo.

Un dato essenziale, tuttavia, è rappresentato dalla patente di guida, senza la quale non si potrà essere assunti per ricoprire il ruolo.

Caratteristiche di natura contrattuali

Come specificato nell'annuncio, che i candidati sono liberi di consultare sul sito web di Poste Italiane, le assunzioni saranno vincolate in numero e in durata a esigenze di natura societaria e legate alla specifica zona prescelta dal candidato al momento della presentazione della propria domanda di partecipazione.

In linea generale, comunque, le assunzioni avverranno in tutta Italia con contratto di lavoro a tempo determinato.

Modalità di presentazione delle candidature

Le selezioni di nuovi postini dura ormai da diverse settimane: periodicamente, infatti, Poste Italiane rinnova gli annunci che riguardano la ricerca delle figure in questione, prorogando la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Ad esempio, con l'annuncio pubblicato nella giornata del 21 febbraio tale termine è stato nuovamente spostato di una settimana: questo significa che coloro che hanno interesse a presentare una candidatura possono farlo fino a domenica 27 febbraio.

Le domande potranno essere trasmesse telematicamente attraverso l'apposito form che i candidati troveranno sul sito web, nella sezione inerente alle posizioni aperte.

Cliccando sull'annuncio di proprio interesse, in questo caso a quello relativo alle selezioni di portalettere, si verrà reindirizzati alla scheda del singolo profilo: per inviare la propria domanda, il candidato non dovrà fare altro che scorrere l'annuncio fino alla fine e cliccare sul pulsante azzurro "invia candidatura ora". A questo punto, dopo aver completato la registrazione al sistema, sarà possibile inserire il propri dati personali.