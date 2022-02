Poste Italiane ha aperto nuove posizioni sul suo sito ufficiale destinate a diplomati e laureati. In particolare si cercano portalettere in tutta Italia, addetti allo sportello, giovani e brillanti laureati da impiegare come consulenti. Per il ruolo di portalettere è sufficiente aver conseguito il diploma nella scuola secondaria di secondo grado e avere la patente.

Lavoro: Poste Italiane cerca diplomati

Le opportunità di lavoro per diplomati riguardano i portalettere in tutta Italia e gli addetti allo sportello nella provincia di Bolzano. I postini, oltre al diploma nella scuola superiore, devono avere la patente in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale che servirà a effettuare le consegne.

Il contratto offerto è a tempo determinato, mentre la sede sarà assegnata sia in base alle esigenze aziendali sia a seconda della preferenze dell'aspirante. Per essere assunti bisognerà superare una prova di logica e una inerente la guida del motomezzo aziendale. La scadenza per potersi candidare è fissata al 20 febbraio.

Gli addetti allo sportello, invece, saranno collocati in Trentino Alto Adige e, più precisamente, nella provincia di Bolzano. In questo caso, oltre al diploma superiore, è richiesto il certificato di bilinguismo e il contratto di lavoro è a tempo determinato. Non c'è scadenza per l'inoltro della domanda.

Assunzioni Poste per giovani e laureati: come inviare il curriculum telematicamente

Poste Italiane sta selezionando anche giovani e brillanti laureati da assumere come consulenti. Oltre alla laurea sono richiesti: orientamento al cliente, capacità di comunicazione, un’ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office con cui pianificare efficacemente le proprie attività.

Gli aspiranti affronteranno un percorso di crescita professionale seguito da un iter di formazione che permetterà loro di diventare consulente finanziario. Anche in questo caso la sede del lavoro sarà assegnata su tutta il territorio nazionale in base alle preferenze del candidato e alle esigenze di Poste Italiane. Inizialmente, dunque, sarà offerto un contratto di apprendistato professionalizzante.

Non c'è scadenza per candidarsi telematicamente all'offerta di lavoro.

Per inviare il proprio curriculum vitae candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "Carriere". Successivamente bisognerà scegliere la posizione di lavoro a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura". Al fine di completare l'inoltro della domanda bisogna effettuare l'iscrizione al sito.