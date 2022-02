Trenord è una società che opera nel trasporto pubblico ferroviario e che, per raggiungere gli obiettivi che si pone a livello aziendale, è periodicamente alla ricerca di persone valide e motivate con le quali crescere professionalmente, da inserire all’interno dei diversi settori, come Risorse Umane, Amministrazione, Internal Audit, Information Technology, Comunicazione, Legale, Finanza e Controllo.

Le assunzioni avvengono con vari livelli di inquadramento, correlati alla posizione e all’esperienza pregressa del candidato: in questo momento, nella sezione relativa alla ricerca di nuovo personale vi sono posizioni disponibili per vari profili professionali, a cui possono accedere laureati e diplomati:

operatori e tecnici manutenzione rotabili;

macchinisti;

responsabili funzione compliance 231 e anti corruzione;

analista tempi e metodi in ambito manutenzione.

Profili per personale con diploma superiore

Coloro che risultino in possesso di un diploma di scuola superiore, potranno inviare la propria domanda per i profili di operatori e tecnici di manutenzione e per quello di macchinisti esperti.

Gli operatori e tecnici di manutenzione sono coloro che svolgono attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile. Sono richieste varie conoscenze di natura tecnica, che i candidati sono invitati a verificare consultando l'annuncio pubblicato sul sito web di Trenord.

Per il profilo da macchinista, oltre al diploma, è richiesta anche la licenza Comunitaria di Condotta treni e del Certificato Complementare di tipo B, la disponibilità a lavorare su turni ed un'esperienza pregressa nel ruolo di almeno 4 anni. Per questa posizione si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Posizioni per candidati in possesso del titolo di laurea

Per coloro che possiedono un diploma di laurea, vi sono due posizioni disponibili: quella da analista tempi e metodi in ambito manutenzione, per la quale è richiesta una laurea in ingegneria, possibilmente meccanica o gestionale e quella di responsabili funzione compliance 231 e anti corruzione, per la quale si richiede una laurea in giurisprudenza o economia.

Per questa seconda posizione è previsto un inserimento diretto in azienda mediante contratto a tempo indeterminato.

Nei due annunci, pubblicati sul sito web nella sezione "lavora con noi", è possibile consultare anche la lista dei requisiti più tecnici previsti per ciascuna posizione e di quelli preferenziali. Le domande dovranno essere inviate attraverso il form disposto sul sito web di Trenord: gli annunci di lavoro risultano ad oggi regolarmente attivi e non presentano una data di scadenza.