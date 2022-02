Unipolsai Assicurazioni S.p.A. nel mese di febbraio ha pubblicato una serie di annunci rivolti a laureati e a diplomati, attinenti a vari profili professionali. Per alcune posizioni non è richiesta esperienza, per altre invece è necessaria l'acquisizione di una certa professionalità sul campo.

Per inoltrare la propria candidatura occorre visitare la sezione 'Lavora con noi' del sito aziendale di Unipolsai e visualizzare le varie Offerte di lavoro disponibili. Basterà poi allegare proprio il curriculum vitae tramite l’apposito form, dopo essersi registrati sul sito.

Le principali posizioni attive del mese di febbraio per diplomati

Fra le principali posizioni attive vi è quella per operatore call center assistenza sinistri inbound, che verrà inserita all'interno della Centrale Telefonica preposta all'apertura dei Sinistri multiramo. La risorsa avrà il compito di rispondere al telefono a clienti della Compagnia per l'apertura di sinistri RC Auto e Rami Elementari o per fornire informazioni, delucidazioni e chiarimenti su sinistri già in carico alle funzioni Liquidative dell'Azienda. Il titolo di studio richiesto è il Diploma/Laurea Triennale in Discipline Economico Giuridiche. La sede di lavoro è Verona. Il contratto proposto è Full Time (37 ore la settimana, termine alle ore 18), a tempo determinato 12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.

Inoltre si ricercano commerciali corporate da inserire a Torino che dovranno seguire la gestione dello sviluppo commerciale dell'area assegnata. La risorsa dovrà sviluppare la clientela small/medium corporate, fornire consulenza sulle esigenze di mobilità dei clienti. Viene richiesto il diploma di scuola superiore. Costituirà requisito preferenziale l'aver conseguito una laurea triennale.

I candidati saranno assunti con iniziale rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi o indeterminato in funzione della seniority.

Offerte rivolte ai laureati

Sono diverse le posizioni lavorative ricercate a essere dedicate ai laureati. Fra esse vi è quella di Analista Finanziario da inserire nella funzione Risk Management, nell’unità Pricing e Rischi di Mercato che si occuperà di analisi dei Rischi Finanziari.

Viene richiesta la Laurea magistrale in Economia, Scienze Statistiche e/o Finanza conseguita con ottima votazione. La sede di lavoro è Bologna.

Inoltre viene cercato un Responsabile pianificazione, controllo e gestione e pricing con sede a Reggio Emilia. La figura si occuperà di predisporre e monitorare il piano industriale, monitorare linee di reddito e di costo. Viene richiesta la Laurea in Economia aziendale (o titolo di studio equivalente) conseguita con ottima votazione finale e una consolidata esperienza (almeno 5 anni) in ruoli di analoga responsabilità in ambito pianificazione e controllo. Il prescelto sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e livello di Quadro.

È aperta la ricerca anche di un Responsabile tesoreria e servizi amministrativi a Reggio Emilia che dovrà gestire e coordinare l'attività di tesoreria; gestire la relazione con le banche, razionalizzando le linee di credito e ottimizzando le scadenze.

Per il ruolo ricercato è richiesta la Laurea in Economia aziendale (o un titolo di studio equivalente) conseguita con ottima votazione finale e un'esperienza professionale di almeno 5 anni. Viene previsto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un interessante trattamento retributivo.

Viene attualmente ricercato pure un addetto al controllo di gestione; la risorsa dovrà supportare la Direzione e le singole divisioni nel controllo delle società Arca Vita e Arca Assicurazioni tramite l’elaborazione, l’interpretazione e la condivisione delle informazioni gestionali relative all'andamento della produzione, dei sinistri e delle liquidazioni e alla remunerazione ai distributori. Richiesta la Laurea Economica.

La sede di lavoro è Verona.

È inoltre possibile candidarsi per la figura di liquidatore sinistri in lingua tedesca per la sede di Bologna, che dovrà provvedere alla istruzione dei sinistri gestiti per conto di Compagnie straniere di area tedesca (Germania, Austria, Est Europa). Si richiede la conoscenza delle tematiche inerenti a temi di responsabilità civile e la conoscenza avanzata del Tedesco, intermedia dell'Inglese.

Un Liquidatore sinistri territoriale viene cercato anche per la sede di Napoli. In particolare richiesta la Laurea in Giurisprudenza e possibilmente una breve esperienza nella contrattualistica assicurativa, nello specifico RCG e Infortuni. La mansione prevede inoltre la gestione e la relazione con broker e agenzie, la gestione dei rapporti con fiduciari e tecnici di area peritale, medico legale e legale.

Previsto contratto a tempo determinato di un anno finalizzato alla stabilizzazione.

Infine viene ricercato un Addetto legale penale Antifrode a Bologna. il quale dovrà provvedere alla disamina e alla valutazione delle segnalazioni aventi ad oggetto ipotesi di condotte fraudolente ai danni della compagnia. Dovrà inoltre monitorare e gestire i procedimenti penali pendenti. Per candidarsi è preferibile l'abilitazione all'esercizio della professione forense.