Si avvicina l'arrivo di un nuovo bando dal Ministero della Giustizia. Tale novità era stata già in parte anticipata qualche tempo fa dalla ministra Marta Cartabia. Si tratta di un bando a chiusura di quello finora pubblicato per 8171 addetti. Il nuovo concorso sarà bandito in attuazione dei progetti del Pnrr per cui è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di complessivi 16.500 addetti all’Ufficio per il processo. Tali nuovi risorse umane serviranno infatti a smaltire il contenzioso dei diversi settori della giustizia civile, penale e amministrativa.

L'arretrato presente nelle cancellerie riguarda non solo gli uffici di merito civile e penale, ma anche la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione.

Il nuovo bando riguarda in particolare l'assunzione di 5410 diplomati e laureati che entreranno in servizio nei tribunali civili e penali.

Nuovo bando per 5410 diplomati-laureati data prevista entro Aprile

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare la Ministra della giustizia Marta Cartabia si è espressa anche sulla tempistica di tale bando che dovrebbe esser pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ad aprile.

Tra i profili che verranno assunti ci sono anche i 3000 operatori di data entry con diploma e 1060 tecnici di amministrazione laureati.

I restanti posti riguardano in parte profili junior e in parte profili senior, in particolare tecnici IT junior, tecnici di contabilità, tecnici di edilizia, tecnici statistici e analisti di organizzazione. I posti per i laureati sono in tutto 1660. Anche in tal caso dovrebbe trattarsi di assunzioni a tempo determinato della durata di massimo 36 mesi, il cui stipendio è parametrato al profilo.

La ministra Cartabia si è soffermata anche sull’incompatibilità tra professione forense e il ruolo da addetto all’Ufficio per il processo.

Possibile valutazione per titoli e una prova scritta

Non vi è ancora nessuna ufficialità sui dettagli, ma tale bando potrebbe essere su base distrettuale, nel senso che il candidato vincitore dovrà indicare già al momento della compilazione della domanda il distretto di corte di appello dove vorrebbe lavorare.

Il concorso potrebbe svolgersi con una prova scritta e una valutazione di titoli, come i bandi precedenti.

Inoltre il Ministero della Giustizia potrebbe prevedere una riserva di posti in favore degli addetti Ufficio per il processo, in misura non superiore al 50%.